Доживотен затвор за убиеца на възрастна жена в София

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без право на замяна Михал Ц. , подсъдим за блудство и убийството на жена в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ през 2024 г.

Най-тежката според българското законодателство присъда беше произнесена на базата на множество доказателства, според които Михал е проявил особена жестокост и жертвата е починала по изключително мъчителен начин. Освен това деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Малко преди да извърши убийството в „Младост“, Михал е бил освободен от затвора, след като е излежал присъда за друго убийство. В досието му има присъди за изнасилване на възрастна жена и множество грабежи.

Пред съда Михал не призна вината си. Каза само, че е ударил жертвата си, защото е искал да ѝ открадне личната карта.

Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.

Припомняме, че тялото на убитата беше открито в на 28.10.204 г. в столичния квартал „Младост 1”. Жената била гола, а по трупа имало следи от насилие.