Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Доживотен затвор за убиеца на възрастна жена в София

Доживотен затвор за убиеца на възрастна жена в София

11 Февруари, 2026 16:53 854 4

  • възрастна жена-
  • доживотен затвор-
  • младост 1

Според данни на съда той блудствал с нея

Доживотен затвор за убиеца на възрастна жена в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без право на замяна Михал Ц. , подсъдим за блудство и убийството на жена в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ през 2024 г.

Най-тежката според българското законодателство присъда беше произнесена на базата на множество доказателства, според които Михал е проявил особена жестокост и жертвата е починала по изключително мъчителен начин. Освен това деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Малко преди да извърши убийството в „Младост“, Михал е бил освободен от затвора, след като е излежал присъда за друго убийство. В досието му има присъди за изнасилване на възрастна жена и множество грабежи.

Пред съда Михал не призна вината си. Каза само, че е ударил жертвата си, защото е искал да ѝ открадне личната карта.

Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.

Припомняме, че тялото на убитата беше открито в на 28.10.204 г. в столичния квартал „Младост 1”. Жената била гола, а по трупа имало следи от насилие.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бат веско певача:родната полиция ни пази

    4 0 Отговор
    Старши полицай от Враца бе арестувана на ГКПП "Капитан Андреево" при опит да пренесе над 2 килограма кокаин в Турция. Случаят, който разтърси системата на МВР, се разигра вчера следобед, когато 34-годишната служителка пристигнала на граничния пункт с личен автомобил, съобщиха от Окръжна прокуратура – Хасково.

    "Случаят е особено тежък, тъй като касае служител на реда, който би трябвало да противодейства на престъпността, а не да участва в нея", коментират разследващи, запознати с досъдебното производство.

    Схема с "автомобил за еднократна употреба"
    При щателна митническа проверка инспекторите открили пакети с бяло прахообразно вещество, укрити в акумулатора на автомобила. Полевият наркотест реагирал положително на кокаин. Общото тегло на заловената пратка е 2.348 кг, като според съдебната оценка стойността ѝ възлиза на 51 381 евро.

    Разследването разкрива детайл, който сочи към предварителна подготовка на организиран канал. Автомобилът, управляван от полицайката, е нейна собственост, но е регистриран на нейно име едва на 9 февруари 2026 година – само ден преди опита за трафик. Това е класически похват при използването на така наречените "burn cars" (коли за еднократна употреба), целящ да минимизира загубите при евентуален провал.

    Задържане и последствия
    Жената е служител на Областната дирекция на МВР – Враца и е пътувала сама, вероятно разчитайки, че служебната ѝ карта ще ѝ осигури "зелен коридор" през границата.

    Тя е задържана за срок до 72

    16:57 11.02.2026

  • 2 Студопор

    1 0 Отговор
    "... тялото е било открито в на 28.10.204 година"... Абе бая време ви е отнело от 204та година до сега да го откриете това тяло. В на...

    17:32 11.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 5000 пишели протоколи

    0 0 Отговор
    И предавали по 2,3 дни . Кой ги пази . Много драскали бюлетини, манипулирали, цял ден правели изборния ден. Някои не пишели, други не смятали. Това не е много добре . Тази се прибирала късно . Пострадала от рецидивист . С дрога . Добре са го осъдили . Други рецидивисти сти са на свобода. Опасно е .

    17:56 11.02.2026