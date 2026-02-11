Доживотен затвор за убиеца на възрастна жена в София

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без право на замяна Михал Ц. , подсъдим за блудство и убийството на жена в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ през 2024 г.
Най-тежката според българското законодателство присъда беше произнесена на базата на множество доказателства, според които Михал е проявил особена жестокост и жертвата е починала по изключително мъчителен начин. Освен това деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Малко преди да извърши убийството в „Младост“, Михал е бил освободен от затвора, след като е излежал присъда за друго убийство. В досието му има присъди за изнасилване на възрастна жена и множество грабежи.
Пред съда Михал не призна вината си. Каза само, че е ударил жертвата си, защото е искал да ѝ открадне личната карта.
Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.
Припомняме, че тялото на убитата беше открито в на 28.10.204 г. в столичния квартал „Младост 1”. Жената била гола, а по трупа имало следи от насилие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бат веско певача:родната полиция ни пази
"Случаят е особено тежък, тъй като касае служител на реда, който би трябвало да противодейства на престъпността, а не да участва в нея", коментират разследващи, запознати с досъдебното производство.
Схема с "автомобил за еднократна употреба"
При щателна митническа проверка инспекторите открили пакети с бяло прахообразно вещество, укрити в акумулатора на автомобила. Полевият наркотест реагирал положително на кокаин. Общото тегло на заловената пратка е 2.348 кг, като според съдебната оценка стойността ѝ възлиза на 51 381 евро.
Разследването разкрива детайл, който сочи към предварителна подготовка на организиран канал. Автомобилът, управляван от полицайката, е нейна собственост, но е регистриран на нейно име едва на 9 февруари 2026 година – само ден преди опита за трафик. Това е класически похват при използването на така наречените "burn cars" (коли за еднократна употреба), целящ да минимизира загубите при евентуален провал.
Задържане и последствия
Жената е служител на Областната дирекция на МВР – Враца и е пътувала сама, вероятно разчитайки, че служебната ѝ карта ще ѝ осигури "зелен коридор" през границата.
Тя е задържана за срок до 72
16:57 11.02.2026
2 Студопор
17:32 11.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 5000 пишели протоколи
17:56 11.02.2026