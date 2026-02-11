Новини
Лудогорец срещу Левски - епизод пореден

11 Февруари, 2026 15:17

Двата тима излизат днес в мач за Купата на България

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец приема Левски в гвоздея на програмата от 1/4 финалите на Sesame Купа на България. Мачът на стадион "Хювефарма Арена" в Разград ще стартира в 18:00 часа. Главен съдия на сблъсъка е Волен Чинков.

Актуалният носител на трофея Лудогорец се класира за тази фаза след победи като гост над Черноморец Бургас (3:2) и Септември София (3:1). "Орлите" неизменно достигат до финала в последните три издания на турнира. Вече в четири последователни срещи "зелените" нямат загуба от Левски, а на свой терен губят изключително трудно - както на местно, така и на европейско ниво.

Левски постигна класирането си сред най-добрите осем за Sesame Купа на България след победи над Хебър и Витоша Бистрица с по 3:0. От спечелването на турнира през 2021/22 насам "сините" са успявали да стигат най-много до фазата на 1/4 финалите, където отпаднаха и през миналия сезон от Черно море. Под ръководството на Хулио Веласкес Левски демонстрира добро лице извън "Герена" и показа, че е трудно победим не само по родните терени, но и в Европа.

Лудогорец и Левски играха един срещу друг преди седмица, когато решаваха носителя на Суперкупата на България. На Националния стадион "Васил Левски" "орлите" надделяха с 1:0, като автор на победния гол бе Бърнард Текпетей.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

03.02.2026 Лудогорец - Левски 1:0 /Суперкупа на България/

19.09.2025 Левски - Лудогорец 0:0

17.05.2025 Левски - Лудогорец 2:2

03.05.2025 Лудогорец - Левски 1:1

09.02.2025 Левски - Лудогорец 2:1

17.08.2024 Лудогорец - Левски 1:0

26.05.2024 Левски - Лудогорец 1:0

03.04.2024 Лудогорец - Левски 5:1

01.10.2023 Левски - Лудогорец 0:1

03.06.2023 Лудогорец - Левски 3:2


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епизод

    0 0 Отговор
    втори Супер Купа, Купа на България,машината се задвижи ,"Левски" няма как да издържи психически.

    17:09 11.02.2026

