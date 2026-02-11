Новини
Украински дронове удрят рафинерия на „Лукойл" във Волгоград, руски ракети удариха Лвов
  Тема: Украйна

Украински дронове удрят рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград, руски ракети удариха Лвов

11 Февруари, 2026 16:55

Пожар е обхванал съоръжението в Русия, а украинските ПВО системи са реагирали срещу руска ракетна атака в Западна Украйна

Украински дронове удрят рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград, руски ракети удариха Лвов - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дронове снощи атакуваха рафинерия на „Лукойл“ в руската Волгоградска област, съобщи генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В изявлението се посочва, че ударът е предизвикал пожар в района на съоръжението.

Междувременно украинските военновъздушни сили предупредиха за опасност от руски ракети и съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са били активирани срещу руска ракетна атака в Лвовска област.

Град Лвов се намира в Западна Украйна, на по-малко от 60 километра от границата с Полша. Той е на около 600 километра от най-близката граница с Русия, а атаките срещу него, особено през деня, са по-редки в сравнение с други големи украински градове, отбелязва Ройтерс.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ново

    11 30 Отговор
    Ежедневието на руzкий мир и блата

    Коментиран от #8

    17:00 11.02.2026

  • 2 Бомбят Русия на поразия

    12 32 Отговор
    Путин безпомощен да спре натовските бомби над Русия.

    17:04 11.02.2026

  • 3 Просто питам

    33 8 Отговор
    Ток има ли из Украйната? За един приятел,искал да помага

    Коментиран от #9

    17:07 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ели,току що прочетох

    35 5 Отговор
    Волгоград днес и от публикуваните кадри и видеа,както и от изказванията на кмета на града и множество жители,истината е следната. В нощта срещу 11.02. към Града са изпратени рой дронове,които са унищожени по свидетелстав от хората на отдалечение от града,но има и такива които са унищожени над града,като отломки са попаднали на покрив на къща,както и в детска градина "Ягодка",като има само материални щети без жертви,както и отломки са причинили пожар в двор на малко предприятие. Никъде не се съобщава това което вие пишете за някакви рафинерии или нефто преработващи предприятия и въобще пък няма и дума за Лукоил. Разбирам ви,че ви се иска но истината преди всичко давайте,не някакви измишльотини и лъжи спуснати от нейде си. Информацията се проверява лесно и лъжите лъсват. Не сме тъпи бе,разберете го това,заради такива лъжи ставаме недоверчиви и проверяваме всичко.

    Коментиран от #30

    17:15 11.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Статия предназначена за

    31 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо ново":

    голи суб безмозъчни шарани comme vous.Вярвай на опашатат лъжа. Проверих от източника и въобще няма такива поражения,а само опит който се е увенчал с пълен неуспех. Руснаците направиха ешалонирана самоотбрана заради тези дронови атаки,като групите ги унищожават далеч преди населеното място.

    17:18 11.02.2026

  • 9 Нямат край

    7 20 Отговор

    До коментар #3 от "Просто питам":

    край русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #14

    17:18 11.02.2026

  • 10 Хардлaйнaрин

    10 8 Отговор
    Ама те Лукойл още ли имат ойл? Понадочух дека има проблем!

    17:18 11.02.2026

  • 11 Ами Киев и Лвов

    26 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    гожрят бе,отвори телеграм каналите и се просвети,а това във Волгоград е опит завършил с пълно унищожение на дроновете. Целта не е достигната.

    17:20 11.02.2026

  • 12 Мишел

    7 16 Отговор
    "Русия отново забрани напълно износа на бензин от страната. От началото на годината, цената на бензина в Русия е скочила с 20%. Голям брой руски рафинерии са унищожени или неработещи, заради украинските удари на руски територии. Руските петролни компании изпитват проблеми и недостиг на средства за ремонта на петролните рафинерии, заяви министърът на енергетиката Сергей Цивилев."

    Коментиран от #15, #18

    17:21 11.02.2026

  • 13 СТИГА

    18 4 Отговор
    лигавене с дронове, върти с Орешника !

    17:23 11.02.2026

  • 14 Мечтите ти са

    23 4 Отговор

    До коментар #9 от "Нямат край":

    с розов цвят,разбирам мъката ти,но така стоят нещата Киев и Лвов горят и не само те още десетки райони са унищожени елктро преносната мрежа в 404,както и няколко терминала с ГСМ,а също и наемници струпани в складове,помещения за дронове,както и складове с готови за фронта. Та мъка има,но тя е за укро наzистите.

    17:25 11.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русуфил хардлайнарин

    9 5 Отговор
    путин каза че Лукойл се е прекръстил на Лук и сега продават лук, оптам и перекенде!

    17:32 11.02.2026

  • 17 Русофил

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Слушах Цивильов,":

    Бегай на фронта другарю.Бащицата те чака

    17:34 11.02.2026

  • 18 Русуфил хардлайнарин

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Тоя Цивилев да не е рода с Лаврото?

    17:35 11.02.2026

  • 19 Бомбят Русия на поразия

    3 6 Отговор
    С натовски бомби. Преди години тва не немислимо. Днес си е обикновена реалност.

    17:47 11.02.2026

  • 20 Копейки

    3 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година може да превземе и превземе и САЩ. Не губете надежда

    Коментиран от #28

    17:48 11.02.2026

  • 21 ГОВОРИТ МОСКВА

    4 2 Отговор
    Вся Власть СОВЕТОМ, НАто мато всичко на прцали🇧🇬🇷🇺👍

    17:53 11.02.2026

  • 22 Последния софиянец

    11 3 Отговор
    Снощи в района на югозапад от Харков Искандер с касетна глава хубаво и обилно поръси наказателна колония -тип пандиз и телепортира целият цех и персонала на тайна фабрика за сглобява не дронове за удари на далечни разстояниян.Пострадали се оказаха също незнайно как озовали се там британски туристи - военни инжинери които също се възвисиха .Хитрата сврака и с двата крака ,хитрата сврака и с двата крака .Телепорта продължава а аз танцувам ,танцувам 🕺 от кеф и не моа се запраа ,от обяд падам ,ставам но не се предавам!Наздраве 🍷 по добрия повод ,остатъците от мавруд реколта 2024 собствено прозводство просто са великолепни. !

    Коментиран от #27

    17:55 11.02.2026

  • 23 Андрiй Пiдоренко

    3 2 Отговор
    Кто не скачет тот замерз !

    17:56 11.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 стоян георгиев-π4оka

    4 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалиците черни душмански

    17:59 11.02.2026

  • 27 Меги от Тервел

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Последния софиянец":

    Наздраве 🍹 Софийски, дай боже по често такива хубави поводи да има !

    18:01 11.02.2026

  • 28 Бат Тъньо Кочаня

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Копейки":

    Муцка 👄 ,тии лично можеш да се спашиш като ти перр наа един коо женн бустер !

    18:03 11.02.2026

  • 29 Българин

    1 0 Отговор
    Има изход - обе се те клоуна!

    18:09 11.02.2026

  • 30 ние пък видяхме

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ели,току що прочетох":

    Къде го прочете това , бе копейче?Само стърготини са паднали..Аз пък видях димящите и разрушени петролни съоръжения.

    18:43 11.02.2026

