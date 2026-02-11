Украински дронове удрят рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград, руски ракети удариха Лвов

Украински дронове снощи атакуваха рафинерия на „Лукойл“ в руската Волгоградска област, съобщи генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В изявлението се посочва, че ударът е предизвикал пожар в района на съоръжението.

Междувременно украинските военновъздушни сили предупредиха за опасност от руски ракети и съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са били активирани срещу руска ракетна атака в Лвовска област.

Град Лвов се намира в Западна Украйна, на по-малко от 60 километра от границата с Полша. Той е на около 600 километра от най-близката граница с Русия, а атаките срещу него, особено през деня, са по-редки в сравнение с други големи украински градове, отбелязва Ройтерс.