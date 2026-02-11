Украински дронове удрят рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград, руски ракети удариха Лвов

Украински дронове снощи атакуваха рафинерия на „Лукойл“ в руската Волгоградска област, съобщи генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
В изявлението се посочва, че ударът е предизвикал пожар в района на съоръжението.
Междувременно украинските военновъздушни сили предупредиха за опасност от руски ракети и съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са били активирани срещу руска ракетна атака в Лвовска област.
Град Лвов се намира в Западна Украйна, на по-малко от 60 километра от границата с Полша. Той е на около 600 километра от най-близката граница с Русия, а атаките срещу него, особено през деня, са по-редки в сравнение с други големи украински градове, отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо ново
Коментиран от #8
17:00 11.02.2026
2 Бомбят Русия на поразия
17:04 11.02.2026
3 Просто питам
Коментиран от #9
17:07 11.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ели,току що прочетох
Коментиран от #30
17:15 11.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Статия предназначена за
До коментар #1 от "Нищо ново":голи суб безмозъчни шарани comme vous.Вярвай на опашатат лъжа. Проверих от източника и въобще няма такива поражения,а само опит който се е увенчал с пълен неуспех. Руснаците направиха ешалонирана самоотбрана заради тези дронови атаки,като групите ги унищожават далеч преди населеното място.
17:18 11.02.2026
9 Нямат край
До коментар #3 от "Просто питам":край русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
Коментиран от #14
17:18 11.02.2026
10 Хардлaйнaрин
17:18 11.02.2026
11 Ами Киев и Лвов
До коментар #4 от "Тити":гожрят бе,отвори телеграм каналите и се просвети,а това във Волгоград е опит завършил с пълно унищожение на дроновете. Целта не е достигната.
17:20 11.02.2026
12 Мишел
Коментиран от #15, #18
17:21 11.02.2026
13 СТИГА
17:23 11.02.2026
14 Мечтите ти са
До коментар #9 от "Нямат край":с розов цвят,разбирам мъката ти,но така стоят нещата Киев и Лвов горят и не само те още десетки райони са унищожени елктро преносната мрежа в 404,както и няколко терминала с ГСМ,а също и наемници струпани в складове,помещения за дронове,както и складове с готови за фронта. Та мъка има,но тя е за укро наzистите.
17:25 11.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Русуфил хардлайнарин
17:32 11.02.2026
17 Русофил
До коментар #15 от "Слушах Цивильов,":Бегай на фронта другарю.Бащицата те чака
17:34 11.02.2026
18 Русуфил хардлайнарин
До коментар #12 от "Мишел":Тоя Цивилев да не е рода с Лаврото?
17:35 11.02.2026
19 Бомбят Русия на поразия
17:47 11.02.2026
20 Копейки
Коментиран от #28
17:48 11.02.2026
21 ГОВОРИТ МОСКВА
17:53 11.02.2026
22 Последния софиянец
Коментиран от #27
17:55 11.02.2026
23 Андрiй Пiдоренко
17:56 11.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 стоян георгиев-π4оka
17:59 11.02.2026
27 Меги от Тервел
До коментар #22 от "Последния софиянец":Наздраве 🍹 Софийски, дай боже по често такива хубави поводи да има !
18:01 11.02.2026
28 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #20 от "Копейки":Муцка 👄 ,тии лично можеш да се спашиш като ти перр наа един коо женн бустер !
18:03 11.02.2026
29 Българин
18:09 11.02.2026
30 ние пък видяхме
До коментар #5 от "Ели,току що прочетох":Къде го прочете това , бе копейче?Само стърготини са паднали..Аз пък видях димящите и разрушени петролни съоръжения.
18:43 11.02.2026