Тотнъм се раздели с Томас Франк

11 Февруари, 2026 16:16 660 0

Феновете на „шпорите“ се надяват на свеж старт и по-добри резултати

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Внезапна промяна разтърси лагера на Тотнъм Хотспър, след като клубното ръководство официално обяви раздялата с мениджъра Томас Франк. Датският специалист, който пое юздите на „шпорите“ през лятото на 2025 година, не успя да оправдае високите очаквания шефовете на тима.

Въпреки че 52-годишният Франк изведе Тотнъм до осминафиналната фаза на Шампионската лига, представянето на отбора във Висшата лига остави много въпросителни. След 26 изиграни срещи, лондончани се намират на незавидното 16-о място с едва 29 точки – резултат, който далеч не отговаря на амбициите на клуба. Освен това, „шпорите“ преживяха разочарования и в домашните турнири, след като отпаднаха рано както от Купата на Лигата, така и от ФА Къп. Тези неуспехи допълнително засилиха напрежението върху Франк и доведоха до неизбежната му раздяла с клуба.

Очаква се в следващите дни Тотнъм да обяви кой ще поеме временно ръководството на отбора, докато се търси постоянен наследник на треньорския пост.


