Карлос Алкарас продължава победния си поход на Откритото първенство на Австралия

21 Януари, 2026 09:29 431 0

  • карлос алкарас-
  • откритото първенство на австралия-
  • яник ханфман-
  • тенис-
  • australian open

Испанецът се наложи категорично над германеца Яник Ханфман

Карлос Алкарас продължава победния си поход на Откритото първенство на Австралия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер едно в мъжкия тенис Карлос Алкарас демонстрира класата си и зарадва феновете с втора поредна победа на Откритото първенство на Австралия. Младият испанец, който оглавява схемата на престижния турнир, се наложи категорично над германеца Яник Ханфман – 102-ри в световната ранглиста – с резултат 7:6(4), 6:3, 6:2.

Двубоят, продължил 2 часа и 45 минути, предложи динамика и оспорвани разигравания, но Алкарас отново доказа, че е безапелационен фаворит.

Това бе трета среща между двамата на професионално ниво, като Ханфман все още не е успял да вземе дори сет срещу испанския ас.

В следващия кръг Алкарас ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между французина Корентен Муте, който заема 37-о място в световната ранглиста и е 32-ри поставен в турнира, и американеца Майкъл Женг, класиран под номер 174.


