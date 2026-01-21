Арина Сабаленка продължава без загубен сет на Australian Open – нова категорична победа за световната №1

Беларуската тенис звезда Арина Сабаленка демонстрира безапелационна форма на Откритото първенство на Австралия, като записа втора поредна победа без загубен сет в женската схема. Лидерът в световната ранглиста не остави шанс на китайката Жуосуан Бай, която заема 702-ро място в класацията, и я надигра с убедителното 6:3, 6:1.

Двубоят, който продължи едва 74 минути, бе първи между двете състезателки на професионално ниво. Сабаленка показа стабилна игра и не позволи на съперничката си да намери ритъм на корта, като затвори срещата с лекота и самочувствие.

В следващия кръг шампионката ще се изправи срещу Анастасия Потапова – 24-годишната рускиня, която в момента е 55-а в световната ранглиста.

Потапова си осигури място в третия кръг след успех над британката Ема Радукану с 7:6(3), 6:2. Любопитен факт е, че досега Сабаленка и Потапова са се срещали три пъти, като рускинята все още не е успяла да спечели дори сет срещу световната №1.