Арина Сабаленка продължава без загубен сет на Australian Open – нова категорична победа за световната №1

21 Януари, 2026 10:34 612 1

В следващия кръг шампионката ще се изправи срещу Анастасия Потапова

Арина Сабаленка продължава без загубен сет на Australian Open – нова категорична победа за световната №1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Беларуската тенис звезда Арина Сабаленка демонстрира безапелационна форма на Откритото първенство на Австралия, като записа втора поредна победа без загубен сет в женската схема. Лидерът в световната ранглиста не остави шанс на китайката Жуосуан Бай, която заема 702-ро място в класацията, и я надигра с убедителното 6:3, 6:1.

Двубоят, който продължи едва 74 минути, бе първи между двете състезателки на професионално ниво. Сабаленка показа стабилна игра и не позволи на съперничката си да намери ритъм на корта, като затвори срещата с лекота и самочувствие.

В следващия кръг шампионката ще се изправи срещу Анастасия Потапова – 24-годишната рускиня, която в момента е 55-а в световната ранглиста.

Потапова си осигури място в третия кръг след успех над британката Ема Радукану с 7:6(3), 6:2. Любопитен факт е, че досега Сабаленка и Потапова са се срещали три пъти, като рускинята все още не е успяла да спечели дори сет срещу световната №1.


  • 1 Ивелин Михайлов

    Имам една мечта, сабалем с Детелинка да я ...

    10:52 21.01.2026

