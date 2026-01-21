Бразилската звезда на Реал Мадрид - Винисиус с откровено признание след разгрома над Монако

След впечатляващата победа на Реал Мадрид с 6:1 срещу Монако в Шампионската лига, Винисиус Жуниор откровено сподели за напрежението, което е изпитвал напоследък. Бързоногото крило на „белия балет“ не скри, че негативните реакции от трибуните на „Сантяго Бернабеу“ са го засегнали, въпреки че в мача блесна с гол и две асистенции.

„Последните дни бяха истинско изпитание за мен и съотборниците ми. Особено тежко ми беше заради освиркванията и всичко, което се говори около името ми. Няма как да остана безразличен към това“, призна Винисиус пред медиите след двубоя.

Бразилецът подчерта, че винаги е бил под светлините на прожекторите, но предпочита да бъде запомнен с приноса си на терена, а не с извънфутболни драми.

„Искам хората да ме свързват с успехите ми за този велик клуб. Очакванията към мен са огромни и се стремя ежедневно да ги оправдавам. Давам всичко от себе си за емблемата и за феновете, които са ми дали толкова много“, допълни той.

Винисиус разкри още, че ключът към убедителния успех срещу Монако е бил в колективната концентрация и динамиката в играта.

„Излязохме пределно мотивирани, сменяхме позиции, движехме се постоянно. За мен най-важното е да съм често с топката. Когато играеш редом до футболисти като Килиан Мбапе и останалите звезди на Реал, всичко изглежда по-лесно. Трябва да продължим по този път, особено у дома, където усещаме подкрепата на нашите привърженици“, сподели още Винисиус.

В заключение, младият талант призова за единство между отбора и феновете: „Всички искаме победи – и ние, и публиката. Ако останем заедно, този сезон може да се превърне в нещо специално.“