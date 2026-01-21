Новини
Мбапе с мощна подкрепа за Винисиус: Всички сме с теб!

21 Януари, 2026 17:15 703 0

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • шампионска лига

След като Винисиус беше освиркван от феновете на Реал Мадрид в мач от Ла Лига срещу Леванте, вчера той показа класа, отбелязвайки гол, правейки две асистенции и вдигна приза за Играч на мача

Мбапе с мощна подкрепа за Винисиус: Всички сме с теб! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе изрази публично подкрепата си за своя съотборник Винисиус Жуниор след впечатляващото представяне на бразилеца в мача от 7-ия кръг на Шампионската лига срещу Монако (6:1).

След като Винисиус беше освиркван от феновете на Реал Мадрид в мач от Ла Лига срещу Леванте, вчера той показа класа, отбелязвайки гол, правейки две асистенции и вдигна приза за Играч на мача.

След края на двубоя, Мбапе побърза да поздрави своя съотборник.

"MVP Вини. Толкова се радвам за теб, братко мой. Всички мадридисти са с теб!!!", написа Мбапе в стори в Инстаграм.

