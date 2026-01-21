Григор Димитров сподели за контузия след отпадането в Мелбърн

Григор Димитров преживя разочарование, след като напусна Откритото първенство на Австралия още в първия кръг. В напрегнат двубой срещу чешкия талант Томас Махач, 34-годишният хасковлия отстъпи с 4:6, 4:6, 3:6 и така приключи участието си в първия турнир от Големия шлем за 2026 година.

По време на третия сет внимателните зрители забелязаха, че Димитров изпитва сериозен дискомфорт и не успява да разгърне пълния си потенциал на корта. По-късно стана ясно, че причината за това е травма в китката, получена по време на срещата.

Самият Григор сподели в официално изявление, разпространено от неговия мениджър до медиите в Мелбърн: „За съжаление, по време на мача получих удар в китката, което значително ограничи възможностите ми да се състезавам на обичайното си ниво. Искрено съжалявам, че не успях да се боря така, както бих желал. Благодаря на всички фенове на Australian Open за невероятната подкрепа. Очаквам с нетърпение да се завърна отново на този престижен турнир.“

След преждевременното отпадане от надпреварата, пред Григор Димитров предстои близо триседмична пауза, през която ще се възстановява и подготвя за следващото си предизвикателство – турнира на твърди кортове в Далас, САЩ, част от сериите ATP 500.