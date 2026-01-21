Новини
Григор Димитров сподели за контузия след отпадането в Мелбърн

21 Януари, 2026 12:49 599 2

Българският тенисист претърпя загуба от Томас Махач

Григор Димитров сподели за контузия след отпадането в Мелбърн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров преживя разочарование, след като напусна Откритото първенство на Австралия още в първия кръг. В напрегнат двубой срещу чешкия талант Томас Махач, 34-годишният хасковлия отстъпи с 4:6, 4:6, 3:6 и така приключи участието си в първия турнир от Големия шлем за 2026 година.

По време на третия сет внимателните зрители забелязаха, че Димитров изпитва сериозен дискомфорт и не успява да разгърне пълния си потенциал на корта. По-късно стана ясно, че причината за това е травма в китката, получена по време на срещата.

Самият Григор сподели в официално изявление, разпространено от неговия мениджър до медиите в Мелбърн: „За съжаление, по време на мача получих удар в китката, което значително ограничи възможностите ми да се състезавам на обичайното си ниво. Искрено съжалявам, че не успях да се боря така, както бих желал. Благодаря на всички фенове на Australian Open за невероятната подкрепа. Очаквам с нетърпение да се завърна отново на този престижен турнир.“

След преждевременното отпадане от надпреварата, пред Григор Димитров предстои близо триседмична пауза, през която ще се възстановява и подготвя за следващото си предизвикателство – турнира на твърди кортове в Далас, САЩ, част от сериите ATP 500.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 пешо

    3 0 Отговор
    някой ден ще се разпадне на корта време е да спира

    13:04 21.01.2026

  • 2 Мим

    4 0 Отговор
    Абе,истината вече е,че трябва да приключва.Стига след всеки загубен мач да се оправдава все с контузии.Ами,като е така да спира и да не се излага повече.Далеч е много от майсторството на Джокович.Никога няма да го настигне до подножието му дори.....

    13:10 21.01.2026

