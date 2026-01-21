Новини
Димитър Кузманов отпадна рано от турнира в Сома Бей, Египет

21 Януари, 2026 13:53 404 0

Австрийският тенисист Лукас Ноймайер отстрани българина

Димитър Кузманов отпадна рано от турнира в Сома Бей, Египет - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Димитър Кузманов не успя да преодолее първото препятствие на престижния турнир от сериите „Чалънджър 75“ в египетския курорт Сома Бей. Надпреварата, която се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от внушителните 107 000 долара, се оказа непреодолима за пловдивчанина още в откриващия му мач.

В двубой, продължил едва 70 минути, Кузманов се изправи срещу австрийския тенисист Лукас Ноймайер, който е седми поставен в основната схема. Българинът започна с амбиция, но след оспорван първи сет, загубен с 4:6, не успя да намери верния ритъм и във втората част отстъпи категорично с 0:6.

32-годишният Кузманов, който в момента заема 266-ата позиция в световната ранглиста на АТП, допусна цели четири пробива в подаването си, което се оказа решаващо за крайния изход на срещата. Така българският представител приключва участието си в турнира още на старта и ще трябва да насочи вниманието си към следващите предизвикателства на корта.


