Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
САЩ започват ново разследване на търговски партньори след решение на Върховния съд

САЩ започват ново разследване на търговски партньори след решение на Върховния съд

12 Март, 2026 08:28, обновена 12 Март, 2026 08:31 934 2

  • сащ-
  • разследване-
  • партньори-
  • търговски-
  • върховния съд-
  • джеймисън гриър

Разследването по раздел 301 може да доведе до налагане на нови мита върху стоки от Китай, ЕС и други ключови търговски партньори

САЩ започват ново разследване на търговски партньори след решение на Върховния съд - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ стартираха ново разследване на някои от най-големите си търговски партньори след като Върховният съд на САЩ отмени миналия месец стратегическа линия в митническата политика на президента Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че разследването по раздел 301 за нелоялни търговски практики може да доведе до налагане на нови вносни мита срещу страни като Китай, Европейския съюз, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико през лятото.

Според BBC новите мита могат да се прилагат за стоки от всички държави, установени като участници в нелоялни търговски практики. Гриър уточни, че се надява разследването да приключи преди изтичането през юли на временните мита, наложени от Тръмп в края на февруари.

Други държави, които са обект на разследването, включват Виетнам, Тайланд, Малайзия, Камбоджа, Сингапур, Индонезия, Бангладеш, Швейцария и Норвегия.

Канада, вторият по големина търговски партньор на САЩ, не беше включена в списъка на разследваните държави.

Инициативата идва само седмици след като Върховният съд на САЩ постанови, че митата, наложени от Тръмп през април миналата година на редица страни, са били незаконни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чакам отговор

    0 0 Отговор
    От Брюксел който чинопоклонно подкрепя Америка в Иран а Америка за благодарност я разследва и налага нови мита. Няма по големи предатели от евроатлантиците

    10:00 12.03.2026

  • 2 Ха така! Удри дедо Дончоооу

    0 0 Отговор
    Той върховния съд може да е отменил стратегическата линия, но е по-важно да не вземе да отмени стратегическото бинго и стратегичския джакпот!

    10:25 12.03.2026