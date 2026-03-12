САЩ започват ново разследване на търговски партньори след решение на Върховния съд

САЩ стартираха ново разследване на някои от най-големите си търговски партньори след като Върховният съд на САЩ отмени миналия месец стратегическа линия в митническата политика на президента Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че разследването по раздел 301 за нелоялни търговски практики може да доведе до налагане на нови вносни мита срещу страни като Китай, Европейския съюз, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико през лятото.

Според BBC новите мита могат да се прилагат за стоки от всички държави, установени като участници в нелоялни търговски практики. Гриър уточни, че се надява разследването да приключи преди изтичането през юли на временните мита, наложени от Тръмп в края на февруари.

Други държави, които са обект на разследването, включват Виетнам, Тайланд, Малайзия, Камбоджа, Сингапур, Индонезия, Бангладеш, Швейцария и Норвегия.

Канада, вторият по големина търговски партньор на САЩ, не беше включена в списъка на разследваните държави.

Инициативата идва само седмици след като Върховният съд на САЩ постанови, че митата, наложени от Тръмп през април миналата година на редица страни, са били незаконни.