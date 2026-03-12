Макрон приема Зеленски в Париж за разговори за натиск върху Русия

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще приеме утре в Париж украинския държавен глава Володимир Зеленски. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на информация от Елисейския дворец, предава БТА.

По време на срещата двамата лидери ще обсъдят различни въпроси, сред които и възможностите за засилване на натиска върху Русия след четири години война. Според канцеларията на френския президент специално внимание ще бъде отделено на мерки срещу т.нар. „сенчест флот“, използван от Москва.

Очаква се Макрон и Зеленски също да разговарят за условията за постигане на справедлив и устойчив мир. В този контекст те ще разгледат и ангажиментите, поети в рамките на Коалицията на желаещите, свързани с предоставянето на гаранции за сигурност на Киев.