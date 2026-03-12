Новини
Свят »
Украйна »
Макрон приема Зеленски в Париж за разговори за натиск върху Русия
  Тема: Украйна

Макрон приема Зеленски в Париж за разговори за натиск върху Русия

12 Март, 2026 08:42 1 305 96

  • макрон-
  • русия-
  • париж-
  • зеленски-
  • разговори-
  • натиск

Френският и украинският президент ще обсъдят санкции, „сенчестия флот“ на Москва и гаранциите за сигурност за Киев

Макрон приема Зеленски в Париж за разговори за натиск върху Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще приеме утре в Париж украинския държавен глава Володимир Зеленски. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на информация от Елисейския дворец, предава БТА.

По време на срещата двамата лидери ще обсъдят различни въпроси, сред които и възможностите за засилване на натиска върху Русия след четири години война. Според канцеларията на френския президент специално внимание ще бъде отделено на мерки срещу т.нар. „сенчест флот“, използван от Москва.

Очаква се Макрон и Зеленски също да разговарят за условията за постигане на справедлив и устойчив мир. В този контекст те ще разгледат и ангажиментите, поети в рамките на Коалицията на желаещите, свързани с предоставянето на гаранции за сигурност на Киев.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    73 6 Отговор
    тия пак са събраха да смъркат линийки, нищо няма да договарят нито един от двамата не го вълнува осррайната

    Коментиран от #29, #58

    08:43 12.03.2026

  • 2 ТИЧ ДВАМЦАТА

    57 4 Отговор
    ЩЕ ГО НАТИСНАТ С МЕКИТЕ СИ ЗАДНИ ЧАСТИ

    08:43 12.03.2026

  • 3 оле къвБОЙ ги чака тия двамата

    59 5 Отговор
    леле ако ги хване бабата как смъркат дрога как ще ги бие бабата тия , двамата ще ядат лабут

    Коментиран от #45

    08:44 12.03.2026

  • 4 Георги

    46 4 Отговор
    Макрон може да го притисне с долна част на гърба по долната част на корема на Путин

    Коментиран от #62

    08:44 12.03.2026

  • 5 наркоманска сбирка у франция

    60 4 Отговор
    оня грозен германец от сс няма ли пак да иде да им прави компания на дрогата както във влака?

    Коментиран от #68

    08:45 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 след втората линия ще превземат москва

    46 6 Отговор
    какво ще проговарят тия и защо двамата? тия ще смъркат яко поне седмица пука им за войната

    08:45 12.03.2026

  • 8 ?????

    36 4 Отговор
    Пак ли?

    08:46 12.03.2026

  • 9 Франсоа

    53 4 Отговор
    Украйна трябва да бъде смляна о премахната от картата завинаги!

    Коментиран от #66

    08:46 12.03.2026

  • 10 Ъъъъ

    43 5 Отговор
    "Макрон приема Зеленски в Париж...."

    Хора без работа.... Що да не се срещнат? Пък и всичката им е наред.... 😂

    08:47 12.03.2026

  • 11 Микрон:

    31 4 Отговор
    Винаги съм готов да натискам Шеломата с голо дyпцe по макaрите.

    08:48 12.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 36 Отговор
    Важното е, че
    Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
    Парите на данъкоплатците не отиват напразно.

    08:50 12.03.2026

  • 17 Амиии

    38 5 Отговор
    Миналата година мисирките ги хванаха как тия двмацата шмъркат заедно с Шмерца в некомфортна обстановка във влака. Сега ще си шмъркат на спокойно в кабинет с охрана.

    08:50 12.03.2026

  • 18 ЕвроАтлантически клоуни

    33 5 Отговор
    Натиск върху орех(шник) с пухкаво розово д.пе не става..

    08:50 12.03.2026

  • 19 а бе, да

    36 6 Отговор
    Дизелът във Франция е 2 евро за литър, Макрон щял да оказва натиск върху Русия?! Бай Бриджитко що не си прибере домашния любимец, ами го е пуснал без каишка?

    08:50 12.03.2026

  • 20 ООрана държава

    31 4 Отговор
    Зелко ще натиска макароня за кинти а макароня си мисли че ще натиска путин със санкции които ние плащаме

    08:50 12.03.2026

  • 21 ВВП

    33 5 Отговор
    Иран не проси от никой нищо...бъхти шафутите като улични бясни кучета .Уникално ..Зеления плъх ,от 4 год Нее стъпват в Киев ..правят му фотошои .и фейк имиджи..И проси ден и нощ .

    Коментиран от #28

    08:50 12.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с коня

    29 5 Отговор
    След разговор със Зеленски, Ердоган споделя с помощника си:
    "Когато клоун се премести да живее в дворец той не се превръща в крал, а дворецът се превръща в цирк."

    08:52 12.03.2026

  • 24 ВВП

    26 6 Отговор
    От време на време им дават някоя ракета да направят някой атентат ..в РФ .Това е Хамас в евро вариант..Затова ще бъдат ликвидирани ...още 20 млн остава да се изнесат от Окропистан..

    08:52 12.03.2026

  • 25 оня с коня

    20 4 Отговор

    До коментар #22 от "Русодебил":

    вие да не сте някой евродебилче гладничко?

    08:52 12.03.2026

  • 26 ВВП

    26 4 Отговор
    Ролята на Зеления пор е да обикаля и да проси .Закрила и милостиня ..

    Коментиран от #31, #70

    08:53 12.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 голям кеф

    20 4 Отговор

    До коментар #21 от "ВВП":

    ба проси зеления крадат със камиони парите ама сега унгарците ги гепиха и нещо номра не минава

    искат пари урсула дава тия после ги крадат така се прави война уния серсеми да мръът там на фронта

    08:54 12.03.2026

  • 29 Копейки

    5 29 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Путлер е най-страхливия глу пак на планетата. Путлерченцето ви е причината войната да продължава 5та година

    Коментиран от #81

    08:54 12.03.2026

  • 30 ВВП

    19 4 Отговор
    Макрон като го види ,и се разболява .

    08:54 12.03.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 5 Отговор

    До коментар #26 от "ВВП":

    Изкараха мечката от бърлогата й, раздразниха я, а сега като останаха очи в очи с нея ... пълнят гащите от ужас и вият на умряло!

    Коментиран от #60

    08:55 12.03.2026

  • 32 Макрон пак е закъсал

    22 4 Отговор
    за качествено бело, та вика Зеленски. А и на дядо му, му е харесало предния път с по-младичко.
    Другите плоски, смешни обяснения са за пред журналистите.

    Не Русия ще "натискат", а един друг ще се натискат.

    Коментиран от #44

    08:55 12.03.2026

  • 33 Перо

    24 4 Отговор
    Поредната глупост на наркоманизирания ционист! Тези санкции, отдавна са въведени, даже има танкери под арест, а резултата е нулев! Украинският шут сам се набута в тая касапница, облягайки се на задкулисието на световния ционизъм и тръгна срещу една империя! Сега квичи, къде ли не, но “късно е либе за китка”!

    08:56 12.03.2026

  • 34 ВВП

    21 4 Отговор
    Мелони вече не ,,приветства,,Зеленото хавно..Тоя е токсичен плъх,за евро кочината.

    08:56 12.03.2026

  • 35 Костадин

    16 4 Отговор
    Голям смях:-)))

    08:57 12.03.2026

  • 36 ВВП

    17 3 Отговор
    Нито Мелони ,нито Санчес ,не искат да видят Зелю фашиста..Да не говорим за Чехия Унгария,Словакия ..

    08:58 12.03.2026

  • 37 хикочко..

    20 4 Отговор
    Тия двете джендърчета ще се молат на сенчестио флот за да им стовари някой и друг танкер..като техеранците им напраат барело над 150 $,оти масква им оборудва дрончетата с аналогови заглушители и не праат разлика м/у контейнеровоз пълен с барели със църно злато и танкерчета хи хи

    08:59 12.03.2026

  • 38 Сеирджия

    3 20 Отговор
    Тоя натиск малък ли е! Всеки ден гори огън в заводи и складове, подхранван от руския петрол, а москвичите нищо не могат да направят по въпроса!

    08:59 12.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ВВП

    16 1 Отговор
    Зеленото хавно реве че ,РФ не иска мир ..и ден по късно удря блок с хората вътре .докато спят ..Уникален боклук..Само шафутите го минават .по мизерията .

    Коментиран от #69

    09:01 12.03.2026

  • 41 Кюрр Дьо Петти

    12 1 Отговор
    Баобаба да пусне дядо Бриджит с шамарите да оказва натиск !

    09:02 12.03.2026

  • 42 Сеирджия

    3 13 Отговор
    Зеленски върна русията сто години назад отпреди революцията! Те москвичите и на кaтъри вече се покачиха!

    09:03 12.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ХрониКьор

    15 1 Отговор

    До коментар #32 от "Макрон пак е закъсал":

    Абе злите езици говорят ,че Зелен със Ски отивал в Париж да лющи дядо Бриджит като млада върба 😂😂😂 .

    Коментиран от #49

    09:05 12.03.2026

  • 45 бекането

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "оле къвБОЙ ги чака тия двамата":

    съгласен - с лека корекция - бабата е дедо - жан мишел троньо.

    09:06 12.03.2026

  • 46 ВВП

    14 1 Отговор
    Световната тиня на света ,евреите и ВпК ,са начело наьвсяка мизерия в света ..На всеки Военен конфликт ,кризи ,пандемия,продажба на роби ...Пропаганда ,кражба ,грабежи..

    09:06 12.03.2026

  • 47 Толкова средства

    12 1 Отговор
    За едно ефане

    09:07 12.03.2026

  • 48 Тити на Кака

    7 3 Отговор
    Време беше - цял месец не се бяха натискали с Русия.

    09:08 12.03.2026

  • 49 Или

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "ХрониКьор":

    обратното?

    09:09 12.03.2026

  • 50 Естет

    10 1 Отговор
    Дедо ще ги шамари и двамата!

    09:09 12.03.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    3 14 Отговор
    Зеленски в Париж с благодарности от перфектната работа на Storm Shadow и специален подарък - последния руски чип ☝️😁

    09:09 12.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Неочаквано добра комбинация

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Русодебил":

    Хем руса, хем дебела…🤣🤣🤣🤣🤣

    09:13 12.03.2026

  • 54 1302

    10 1 Отговор
    Смешници

    09:16 12.03.2026

  • 55 Адвайс

    11 1 Отговор
    Абе нямате ли мозък в главите така ли не разбрахте че неможете да налагате натиск на Русия а най много да си изпросите боя а покрай вас и тези които ви подкрепят хора с евроатлантическа и капиталистическа визия.

    09:17 12.03.2026

  • 56 Двамата

    11 1 Отговор
    кретени.

    09:19 12.03.2026

  • 57 Само питам

    7 3 Отговор
    Що ни занимавате с тия двамата независими ....от тях нищо не зависи

    09:22 12.03.2026

  • 58 Лука

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Рашистите вън от БГ сайтове !

    Коментиран от #67

    09:23 12.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "...изкараха мечката от бърлогата..."

    ....и сега я оправят по три пъти всяка вечер.
    Оправят със Сторм Шадоу, Склап и Фламинго ☝️

    Коментиран от #63

    09:24 12.03.2026

  • 61 Моряка

    3 5 Отговор
    Прогнозирам скорошно превратче спрямо Путин.Нетърпимо е за руснака да не може да превземе за четири години едно кюшенце от Донбас.Да не говоримм за чисто руските Николаев и Одеса.

    09:24 12.03.2026

  • 62 Сексолог

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Много си подготвен за позата !

    09:25 12.03.2026

  • 63 ха ха ха ...

    9 1 Отговор

    До коментар #60 от "Владимир Путин, президент":

    И накрая всичките ходят оправени от мечока .

    09:25 12.03.2026

  • 64 Бай Хой

    6 1 Отговор
    Това май ше се вземат,и двамата са за еднополовите бракове ,бабата е аут ....с жена не е модерно в модерна Европа.....

    09:26 12.03.2026

  • 65 то Европата оправиха вече

    8 1 Отговор
    В момента сме заседнали в тази странна ситуация, в която европейците се движат около Тръмп с такава плахост, от страх да не го настроят против себе си, че отказват да изразят смислена позиция по отношение на войната .

    ..каза пред Гардиън Жулиен Барнс-Дейси

    09:28 12.03.2026

  • 66 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Франсоа":

    Фашизъм в пожелание ,след това идват действията !

    09:29 12.03.2026

  • 67 Моряка

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "Лука":

    Ами тогава ще останете само едни меки китки.Пък и България отхвърли Истамбулската конвенция.Ко ще ви правим.И за сапун не ставате даже.

    Коментиран от #72

    09:30 12.03.2026

  • 68 Мутата

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "наркоманска сбирка у франция":

    Кой?Сперматозоида ли?

    09:31 12.03.2026

  • 69 Бай Хой

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "ВВП":

    Че тоя дрогирания е такъв бе .....не знаеше ли ,от там извара цялата злоба и европейското покровителство ,обратните харесват обратни неща .....нормалното е ненормално за тях.....

    09:32 12.03.2026

  • 70 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "ВВП":

    Зеленски е герой,защитава родината си ! Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола !

    Коментиран от #82, #87

    09:34 12.03.2026

  • 71 Механик

    7 1 Отговор
    Тия са се събрали да оказват по-голям натиск с голо дупе. Пак ще "мачкат таралежа", горките.
    Толкова са изчерпани и немощни, че чак са жалки.

    Коментиран от #79

    09:36 12.03.2026

  • 72 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "Моряка":

    Това със сапуна е патент на хитлер ,явно го споделяте .

    09:36 12.03.2026

  • 73 ШебЕците

    5 1 Отговор
    пак се сбрааа. Липсва само ждуждето шмерц.

    09:38 12.03.2026

  • 74 Чапай

    5 1 Отговор
    Два Д-Е Б..И..Л А - это сила

    09:39 12.03.2026

  • 75 Тодор

    3 1 Отговор
    доста голяма част от заема от ЕС на стойност 90 млрд евро ще отидат за самолетни билети и хотели на Зеленски, той си прави турове из европейските държави през ден

    Коментиран от #86

    09:40 12.03.2026

  • 76 Шарли Ебдо

    3 4 Отговор
    Както исторически винаги е било Франция отново става миротвореца на Европа,примерите са безброй. Спомняме си, как Макрон лично посети Путин в опит да осуети трагедията и да спре психопата, но фаталния резултат от лудоста на Путин днес е налице, милионите ги няма, загинаха в едно безмислие в една лудост само и само исторически чрез войни да се крепи самосъзнанието на мужиците, тежка ,историческа катастрофа и то през 21 век,което ще има тежки и непоправими щети от всякакъв характер за Русия. Днес, който и симпатизиращ на тиранина от кремъл да попитате, какъв беше смисъла,той надали ще формолира ясен отговор, защото зад нас лежат милионите жертви, плод на глупоста и лудоста

    09:40 12.03.2026

  • 77 Джон Миършаймър

    3 2 Отговор
    журналист:
    ...Макрон каза, че ще изпратят самолетоносач и самолети да защитават регионалните си съюзници.
    Това какво говори?
    Джон Миършаймър :
    Че президентът Макрон не е много умен.
    Какво, ще разположи самолетоносача в Персийския залив, ще го натъпче със самолети и ще довърши Иран? Ще направи това, което ние не можем? На кого му пука за някакъв френски самолетоносач? Ще трябва да го разположи далече от Иран, иначе иранците ще го потопят. А и с неговите самолети не могат да се проведат достатъчно бойни полети, че да променят нещо. На кого му пука?

    Коментиран от #80

    09:41 12.03.2026

  • 78 Няма смисъл

    0 2 Отговор
    Макрона защо приема човек без карти, така се игра не играе.

    09:51 12.03.2026

  • 79 Градинар

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Механик":

    Добре написано, браво.

    09:52 12.03.2026

  • 80 Шарли Ебдо

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Джон Миършаймър":

    Въпросния професор е автор на теорията на ,,офанзивния реализъм" това с какво променя историческата роля на Францияя в миротворчески план

    Коментиран от #83

    09:53 12.03.2026

  • 81 Копейков

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Копейки":

    От написаното от теб разбирам че много обичаш Путин.Продължавай с любовта, може и да те огрее.

    Коментиран от #84

    09:54 12.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 КОТ.ар.АК 😼

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Шарли Ебдо":

    Мило коте 🙀 ,франсета единствено са добри в правенето на французски ласки и една марка автомобилни гуми ,а в интерес на истината скъпо шампанско не съм пил и не мога да коментирам !

    Коментиран от #91

    10:05 12.03.2026

  • 84 Пала Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Копейков":

    А моя палав Марко обичаш ли го ?

    10:06 12.03.2026

  • 85 бай Иван

    1 0 Отговор
    Аааа, ще има натиск ! Макрон и Зеленски ще се натискат взаимно докато дедо Бриджит гледа

    10:07 12.03.2026

  • 86 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тодор":

    Явно нямаш родина и не знаеш как се защитава !

    Коментиран от #89

    10:09 12.03.2026

  • 87 ЗДРАСТИ ОХЛЮВ

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Лука":

    АБЕ НА КО МИРИШЕ САПУН ПРАЕН ОТ БАНДЕ.....РАСТИ
    СИГУР НА НАС....РАНО

    10:13 12.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 КВИЧИШ

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    ЛИ БАНДЕ....РАС
    КВИЧИШ АМА СИ НАТИСКАШ ЗАДНИКА НА ТОПЛО
    ТИ МАЙ СИ ПО....СЕРКО А

    10:17 12.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Шарли Ебдо

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "КОТ.ар.АК 😼":

    Тва,че нямаш понятие от нищо френско е ясно,няма значение,животът е пред теб. Тук говорим за историческата роря на Франция, като миротворец. Където и да бръкнеш в този смисъл ще намериш френска намеса и влияние,факт. Сега, знае е се и друго, че Франция е най- антиамериканската страна исторически Франция е тази, която се бори за евпопейската политика. Даже Франция доста късно се присъединява къв нато. Франзия е с най- силната,голяма и модерна армия в Европа. Ако в този план се поинтерисуваш ще научиш много интересни неща. Франция е и ядрена сила,знаеш

    Коментиран от #95, #96

    10:26 12.03.2026

  • 92 Две зловредни

    2 0 Отговор
    Лица ли да ги нарече човек , същества ли не знам но знам че са зловредни.

    10:27 12.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 И е така и не е така

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Шарли Ебдо":

    Те са празнодумци и лицемери.

    10:31 12.03.2026

  • 96 КОТ.ар.АК 😼

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Шарли Ебдо":

    Мило коте 🙀,18 г съм живял в Сащ и много повече пъти от теб съм бил в Париж ,кое не разбра в случая ?

    10:31 12.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания