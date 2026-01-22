Жозе Моуриньо: Във футбола печели този, който вкарва

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо нямаше поводи за радост след загубата с 0:2 от Ювентус в Шампионската лига. Този резултат намали почти до нулата шансовете на "орлите" за продължаване към елиминациите. Специалния смята, че отборът му е направил много, за да спечели мача, но във футбола победата отива при отбора, който вкарва голове.

"Във футбола печели този, който вкарва. Има хиляди примери за отбори, които правят малко, за да спечелят, но печелят, и други отбори, които правят толкова много и не печелят. Ние днес направихме много, за да спечелим, с нашите ограничения играхме силно, но в последните 20 метра трябва да си целенасочен, да разбиеш вратата, да я атакуваш с всичко, а ние имахме няколко големи възможности, други, които смятам за половин възможности, където стигаш до зоната за завършване и последният пас, решение, един дрибъл повече, по-малко… Получихме гол в период, когато тези възможности се натрупаха и от моя опит коментирах с колегите си на пейката: „наглася се да ни вкарат гол“. След това, тяхната пейка е бърза, мощна, особено за преходи, влизат Чико, Опенда, Костич, все хора с интензитет. Ние имаме различна пейка, въпреки това играчите бяха фантастични и играха до края, ако дузпата беше влязла… не влезе. Критики към Павлидис… минус един или минус два… работи за отбора, подхлъзна се, няма никакъв проблем, но отборът се нуждаеше от гол, за да влезе отново в мача. Бенфика направи много повече, но с прагматизма на резултата загубихме", заяви Моуриньо.

"Играчи като Престиани растат и тъй като растат, играят. Отборът играе добре, но има и болки от растежа, които преминават през това. На това ниво се нуждаеш от завършени играчи, с опит, но по отношение на това да се покажат, да направят това, което им беше поискано, имахме много, Ювентус беше в затруднение, но италиански отбор, който започне да печели, след това е много трудно… Видях играчи като Аурснес или Барейро, които са играли всяка минута от всеки мач, играят, играят, играят и играят, абсолютно изключително усилие, за да направят този мач, който направиха", допълни специалистът.

Сега Бенфика трява задължително да победи Реал Мадрид в послединя си мач, а дори и това може да не е достатъчно за тима да продължи напред в турнира.

"Гледам по два начина. Докато не ни кажат, че обективно и математически девет точки не са достатъчни, ще вярваме, че могат да бъдат достатъчни, вторият аспект е културата, която имаме като клуб и която развиваме до крайност, е, че в Бенфика не целите определят нивата на мотивация или професионализъм и ще дадем всичко до края. Това, което се случи в Порто и днес, по отношение на игра, отдаденост, смелост и качество, мисля, че играчите трябва да излязат оттук оценени с този опит и да превърнат тъгата в мотивация, основана на увереността, с която излизаш от мача. До последните 15-20 метра бяхме много компетентни и смели, след това трябваше да разбием вратата, но не го направихме", завърши португалецът.