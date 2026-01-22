Новини
Семен Новиков и Кирил Милов триумфираха в държавното първенство по борба

22 Януари, 2026 06:30

Новиков записа четири успеха в категория до 87 кг, като на финала се наложи над Захари Зашев с 9:0

Семен Новиков и Кирил Милов триумфираха в държавното първенство по борба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски първенец Кирил Милов очаквано станаха шампиони на държавното лично първенство по класическа борба в Сливен. Новиков записа четири успеха в категория до 87 кг, като на финала се наложи над Захари Зашев с 9:0.

При 97-килограмовите Милов също постигна четири победи, като в първите три срещи спечели с технически туш без да даде точка. На финала той надделя над младия талант Калоян Иванов с 5:2.

Айк Мнацаканян спечели най-многобройната категория до 82 кг, в която стартираха 26 състезатели. На финала бронзовият медалист от световно и европейско първенство победи Светослав Николов с 9:1. Стоян Кубатов пък преодоля с 6:0 Сергей Стоев в решителната схватка при 77-килограмовите. В същата категория Алберт Доев взе бронз.

При 67-килограмовите шампион е Абу-Муслим Амаев, който на финала срещна сериозен отпор от Мирослав Емилов, но спечели със 7:6. При тежките титлата спечели Йоан Димитров, който направи дебют при 130-килограмовите. Преди това той се състезаваше на 87 и 97 кг. На финала Димитров се наложи над Алан Дзабиев с 5:1.

Неприятен инцидент обаче помрачи днешните финали. В категория до 72 кг Димитър Георгиев победи Иво Илиев с 14:8, а след срещата загубилият не успя да преодолее емоциите си и изрита съдийската маса, на която седеше Елина Васева, арбитър олимпийска категория. Борецът бе дисквалифициран, а на второ място бе класиран Константин Стас.

В четвъртък са схватките при момчетата в свободния стил, а в петък – в класическия. Днес приветствие към участниците на шампионата отправи Стефан Радев, кмет на Сливен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    3 0 Отговор
    Станка Златева "Лошо ми е .Не може така.

    06:32 22.01.2026

  • 2 Позор

    3 0 Отговор
    Станка Златева е от ГЕРБ.

    Коментиран от #3

    06:34 22.01.2026

  • 3 Допълнение

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Позор":

    Освен от Герб, тя е от протежетата на Шиши.
    Проста, злобна и ограничена. Съсипва борбата

    06:37 22.01.2026

  • 4 тепих

    0 0 Отговор
    Колкото по бързо си отиде Станка, толкова по- добре.!
    Онази боксьорката,трябва да бъде наказана и съдена!

    06:39 22.01.2026

