Семен Новиков и Кирил Милов триумфираха в държавното първенство по борба

Олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски първенец Кирил Милов очаквано станаха шампиони на държавното лично първенство по класическа борба в Сливен. Новиков записа четири успеха в категория до 87 кг, като на финала се наложи над Захари Зашев с 9:0.

При 97-килограмовите Милов също постигна четири победи, като в първите три срещи спечели с технически туш без да даде точка. На финала той надделя над младия талант Калоян Иванов с 5:2.

Айк Мнацаканян спечели най-многобройната категория до 82 кг, в която стартираха 26 състезатели. На финала бронзовият медалист от световно и европейско първенство победи Светослав Николов с 9:1. Стоян Кубатов пък преодоля с 6:0 Сергей Стоев в решителната схватка при 77-килограмовите. В същата категория Алберт Доев взе бронз.

При 67-килограмовите шампион е Абу-Муслим Амаев, който на финала срещна сериозен отпор от Мирослав Емилов, но спечели със 7:6. При тежките титлата спечели Йоан Димитров, който направи дебют при 130-килограмовите. Преди това той се състезаваше на 87 и 97 кг. На финала Димитров се наложи над Алан Дзабиев с 5:1.

Неприятен инцидент обаче помрачи днешните финали. В категория до 72 кг Димитър Георгиев победи Иво Илиев с 14:8, а след срещата загубилият не успя да преодолее емоциите си и изрита съдийската маса, на която седеше Елина Васева, арбитър олимпийска категория. Борецът бе дисквалифициран, а на второ място бе класиран Константин Стас.

В четвъртък са схватките при момчетата в свободния стил, а в петък – в класическия. Днес приветствие към участниците на шампионата отправи Стефан Радев, кмет на Сливен.