Драматичен триумф за Мони Николов и Локомотив в Русия

Локомотив Новосибирск постигна 16-ата си победа в руската волейболна Суперлига, след като надделя като гост на Газпром-Югра Сургут с 3:1 гейма, съобщава gong.bg.

Воденият от Пламен Константинов състав, в който българският национал Симеон Николов започна като титулярен разпределител, показа изключителен характер в двубой, останал в историята с един от най-дългите и напрегнати сетове в шампионата. Началото не бе в полза на Локомотив, който отстъпи в първата част с 22 точки, но истинската драма тепърва предстоеше.

Вторият гейм се превърна в истински волейболен спектакъл. Домакините изпуснаха цели шест шанса да затворят сета и да поведат с 2:0, докато гостите също не успяха да се възползват от седем свои възможности. В крайна сметка Локомотив измъкна частта при впечатляващото 39:37, което се оказа повратният момент в мача.

След този изтощителен сет „железничарите“ поеха пълен контрол върху срещата и без сериозни колебания спечелиха следващите два гейма с 25:20 и 25:21. С този успех Локомотив Новосибирск се изкачи на второто място във временното класиране с 47 точки от 19 срещи, като пред него остава единствено шампионът и лидер Зенит Казан.