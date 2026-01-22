Може ли да отменят Мондиал 2026 поради нарастващото политическо напрежение?

Пет месеца преди началото на Световното първенство по футбол през 2026 г. от ФИФА наблюдават с безпокойство нарастващото политическо напрежение в световен мащаб. То достигна максималните си нива в последните дни, тъй като американският държавен глава Доналд Тръмп продължава да настоява за идеята си да анексира остров "Гренландия", който е част от кралство Дания. Двете страни са съюзници в НАТО, а в полза на европейската държава се застъпиха някои от най-големите държави на Стария континент. Едва месеци преди най-голямото спортно събитие на годината ситуацията не е по-малко напрегната и между самите домакините на турнира.

От Германия отговорът дойде от Юрген Хард, член на Християндемократическия съюз и приближена фигура до канцлера Фридрих Мерц. В интервю за "Билд" политикът намекна за мярка, която би притиснала ФИФА до стената: „Отмяната на турнира ще се разглежда само като крайна мярка, за да може президентът Тръмп да преосмисли въпроса за Гренландия“. Хард все още се надява на дипломатическо решение, но не изключва символичния натиск на евентуален бойкот. Заплахата не е малка: Германия, четирикратен световен шампион (1954, 1974, 1990 и 2014 г.), е един от най-емблематичните отбори на планетата и ключов елемент за спортния и икономически успех на турнира. Отсъствието ѝ би означавало многомилионен удар за ФИФА и за страните домакини.

Конфликтът обаче надхвърля рамките на футбола. Администрацията на Тръмп наложи 10% мита на осем европейски държави — сред които Германия, Франция и Дания — заради противопоставянето им на плана за Гренландия, подхранвайки дипломатическо напрежение, което расте с всеки изминал ден.

Към този сценарий се добавя и вътрешната обстановка в САЩ, белязана от имиграционни акции, сериозни протести и правителство в разгара на международни спорове. От държавната администрация на Тръмп спряха и визите на 75 държави в последните дни, което също повдигна градуса на политическото напрежение в световен мащаб. В същото време неколкократно отправи заплахи да отнема домакинството на градове, управлявани от демократи, което не прави вътрешната обстановка по-малко напрегната. Въпреки това страната се готви да посрещне Мондиал 2026. Засега топката остава в политическото поле. Но ако Берлин изпълни заплахата си, Мондиал 2026 може да загуби един от своите гиганти още преди топката да се е завъртяла.

Сред гласовете, които се включиха в дебата, се откроява мнението на популярния британски журналист Пиърс Морган, който е известен с приятелските си връзки с американския президент. Въпреки близките си отношения с Тръмп, Морган също се изказа доста рязко за последните изяви на Тръмп и се застъпи за идеята, че европейските държави трябва да отправят ясно послание.

„Може би Англия, Франция, Испания, Германия, Португалия, Нидерландия, Норвегия и Италия трябва да прекратят участието си в Световната купа, докато продължават преговорите за митата с президента Тръмп? Оттеглянето на 8 от 10-те фаворита може да събуди интерес“, написа той в социалните си мрежи. Размисъл, който прозвуча по-скоро като провокация, отколкото като обикновена спекулация, но който постави на масата една обезпокоителна възможност: Световно първенство без големите европейски сили.

Идеята за бойкот не е нова. През последните седмици фигури от германския футбол и ветеранът треньор Клод Льо Роа от Африка отправиха подобни послания. За момента всичко остава в сферата на предположенията, но подобен сценарий би бил истинско сътресение за организацията. Президентът на ФИФА Джани Инфантино неколкократно е демонстрирал близките си отношения с Тръмп и ще се изправи пред дилема с огромни размери, ако тези заплахи преминат от думи към дела.