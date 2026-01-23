Новини
Разкриха кой е най-скъпоплатеният футболист на Байерн Мюнхен

Разкриха кой е най-скъпоплатеният футболист на Байерн Мюнхен

23 Януари, 2026

В началото на 2025 година Мусиала подписа нов договор с германския шампион, който ще го задържи на "Алианц Арена" поне до лятото на 2030

Разкриха кой е най-скъпоплатеният футболист на Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джамал Мусиала е най-скъпоплатеният футболист на Байерн Мюнхен, разкри "Билд". 22-годишният офанзивен халф печели повече от голмайстора Хари Кейн при баварците.

В началото на 2025 година Мусиала подписа нов договор с германския шампион, който ще го задържи на "Алианц Арена" поне до лятото на 2030. Според него той прибира близо 30 млн. евро бруто годишно.

В тази сума са включени всички бонуси и клауза в контракта му.

Джамал Мусиала лекува дълго тежка травма, като се завърна в игра при победата с 5:1 над РБ Лайпциг. В този мач той се отличи и с асистенция.


    Вече и в германските отбори, селекцията и трансферите приличат на сафари в жунглата.

    10:16 23.01.2026

