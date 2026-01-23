Тимове от Саудитска Арабия готвят офанзива за Салах и Винисиус

Тимовете от Саудитска Арабия се готвят за нова мащабна трансферна офанзива през предстоящото лято, като в центъра на плановете им попадат суперзвездите Мохамед Салах и Винисиус Жуниор. Според информация на английския „Гардиън“, двете крила са основни приоритети за местната лига, която търси нови емблематични имена, за да повиши своя световен имидж. Нуждата от нови звездни попълнения се засилва и от факта, че договорите на настоящи фигури като Карим Бензема, Садио Мане и Нголо Канте наближават своя край.

Ситуацията около Мохамед Салах остава несигурна, след като египтянинът влезе в пререкания с ръководството на Ливърпул преди участието си в Купата на африканските нации. Въпреки че мърсисайдци вече отхвърлиха запитване за зимен трансфер, спекулациите за негово напускане през лятото не стихват. Тогава Салах ще навлезе в последната година от своя договор, което може да принуди английския гранд да го продаде, вместо да го изпусне без пари. Междувременно новият наставник на „червените“ Арне Слот намекна, че нападателят веднага ще се завърне сред титулярите, но това не гарантира дългосрочното му бъдеще на „Анфийлд“.

При Винисиус Жуниор обстановката в Реал Мадрид изглежда по-спокойна след напускането на Чаби Алонсо. Бразилецът, който бе видимо нещастен по време на престоя на баския специалист, демонстрира отлично настроение и „прераждане“ при последния успех над Монако. Въпреки че неговият договор изтича чак през 2027 година и той все още не го е преподписал, Винисиус изрази пълно доверие в президента Флорентино Перес. Въпреки това, арабските милиони продължават да бъдат сериозно изкушение, което ще направи лятото на 2026 година едно от най-интересните на трансферния пазар.