Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бранител на ЦСКА пред трансфер в Израел

Бранител на ЦСКА пред трансфер в Израел

23 Януари, 2026 08:29 602 2

  • иван турицов-
  • израел-
  • апоел беер шева-
  • цска-
  • футбол

Очаква се „червените“ да вземат около 300 000 евро от сделката

Бранител на ЦСКА пред трансфер в Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА се опитва да продаде капитана Иван Турицов в Израел, съобщава „Мач Телеграф“. Мениджъри, близки до клуба, разкриха, че защитникът е предложен на Апоел Беер Шева, който към днешна дата е на второ място в класирането на местния елит. Очаква се „червените“ да вземат около 300 000 евро от сделката.

Припомняме, че Иван Турицов е последният, който оцеля от отбора, създаден от бившия собственик на клуба Гриша Ганчев. Бранителят си навлече гнева на феновете, след като пропусна решителна дузпа в мача с ЦСКА 1948, която коства титлата на „червените“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    1 0 Отговор
    Голям скок в кариерата на Турицов!😂😂😂

    08:33 23.01.2026

  • 2 Анималс Винаги Верни

    2 0 Отговор
    Явно никой не иска татуиран чалгар, да им бие дузпите малко по-вляво. Турицов, кажи колко ти плати Гела да ги направиш шампиони, продажнико

    09:10 23.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ