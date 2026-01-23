Новини
ЦСКА бие шута на чужденец само няколко месеца след трансфера му

23 Януари, 2026 09:25 938 1

  • давид сегер-
  • цска-
  • футбол-
  • селекция

Сегер подписа с „червените“ след дълга трансферна сага между клуба и шведския Йостер

ЦСКА бие шута на чужденец само няколко месеца след трансфера му - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще се опита да върне и шведския халф Давид Сегер в клуба, от който го взе, пише Мач Телеграф.

Припомняме, че в началото на настоящия сезон Сегер подписа с „червените“ след дълга трансферна сага между клуба и шведския Йостер. ЦСКА плати по неофициални данни около 400 000 евро за халфа, който обаче не успя да блесне за тима.

При предишния треньор на „армейците“ Душан Керкез Сегер беше твърд титуляр, но след като отборът беше поет от Христо Янев, халфът почти не пипа терена. Онзи ден шведът дори не попадна в групата за контролата с украинския Черкаси. Най-вероятно ЦСКА ще пусне под наем Сегер в Йостер.


  • 1 Левски 1914

    2 5 Отговор
    Литекс с ТИРЕ обединен с Етрополе е цска МЕНТЕ!

    09:38 23.01.2026

