Килиан Мбапе се глези с частен самолет

23 Януари, 2026 08:00 1 098 4

Той предпочита комфорта и уединението, поради което използва частен самолет. Bombardier Challenger 350

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При заплата от 16 милиона евро нето, която получава от Реал Мадрид, Килиан Мбапе не се притеснява за парите, когато става въпрос за дълги пътувания. Той предпочита комфорта и уединението, поради което използва частен самолет. Bombardier Challenger 350, способен да лети със скорост до 840 км/ч – според "Defensa Central", издание, близко до клуба Реал Мадрид.

Мбапе използва този тип самолет от години, а наемът му струва 6 600 евро на час. Когато подписа с ПСЖ през 2017 г., футболистът поиска частен самолет в новия си договор, но парижкият клуб отхвърли тази опция.

Впоследствие, според информация, публикувана от „Football Leaks“, Килиан е използвал статута си и е подписал клауза, която му позволява да използва частен самолет за 50 часа годишно, като клубът, председателстван от Насер Ал-Хелайфи, е покривал разходите, което в Мадрид вече не се случва.

Bombardier Challenger 350 има най-голямата кабина в своя клас и, според уебсайта на производителя, разполага с „изискани покрития и елегантен стил, дизайн с плосък под и сигурен достъп до багажа по всяко време, предлагайки високо ниво на стил и комфорт“.

Освен това предлага място за до 10 души, с въртящи се изпълнителни седалки и триместен диван. Самолетът разполага също с усъвършенствана система за звукоизолация, просторна кухня, тоалетна и опция за дървен или каменен под.

Всяка седалка е оборудвана с 22-инчов екран, предлагащ богато и разнообразно развлекателно изживяване, с HDMI и USB портове. Мбапе, неговите приятели и семейството му могат също да използват безжично управление на средата в кабината и развлекателната система чрез мобилни устройства, за да управляват функции като интегрираните странични високоговорители, които осигуряват завладяващо звуково изживяване.


  • 1 андибу

    11 0 Отговор
    Ами индиеца си е индиец...

    08:11 23.01.2026

  • 2 Истината

    7 0 Отговор
    На нашето Прасе е по модерен и по скъп

    08:23 23.01.2026

  • 3 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Мбапе е богат човек, разбира се, но дори с неговите 100+млн $ не е в състояние да купи и поддържа собствен частен самолет. Поради което наема коментираната машина.
    Нещо, което могат да си позволят няколкостотин български баровци с имения в полите на Витоша.
    Няма новина тук.

    08:54 23.01.2026

  • 4 РВД

    0 0 Отговор
    Ефектът при Инцидент е Неповторим

    09:18 23.01.2026

