Килиан Мбапе се глези с частен самолет

При заплата от 16 милиона евро нето, която получава от Реал Мадрид, Килиан Мбапе не се притеснява за парите, когато става въпрос за дълги пътувания. Той предпочита комфорта и уединението, поради което използва частен самолет. Bombardier Challenger 350, способен да лети със скорост до 840 км/ч – според "Defensa Central", издание, близко до клуба Реал Мадрид.

Мбапе използва този тип самолет от години, а наемът му струва 6 600 евро на час. Когато подписа с ПСЖ през 2017 г., футболистът поиска частен самолет в новия си договор, но парижкият клуб отхвърли тази опция.

Впоследствие, според информация, публикувана от „Football Leaks“, Килиан е използвал статута си и е подписал клауза, която му позволява да използва частен самолет за 50 часа годишно, като клубът, председателстван от Насер Ал-Хелайфи, е покривал разходите, което в Мадрид вече не се случва.

Bombardier Challenger 350 има най-голямата кабина в своя клас и, според уебсайта на производителя, разполага с „изискани покрития и елегантен стил, дизайн с плосък под и сигурен достъп до багажа по всяко време, предлагайки високо ниво на стил и комфорт“.

Освен това предлага място за до 10 души, с въртящи се изпълнителни седалки и триместен диван. Самолетът разполага също с усъвършенствана система за звукоизолация, просторна кухня, тоалетна и опция за дървен или каменен под.

Всяка седалка е оборудвана с 22-инчов екран, предлагащ богато и разнообразно развлекателно изживяване, с HDMI и USB портове. Мбапе, неговите приятели и семейството му могат също да използват безжично управление на средата в кабината и развлекателната система чрез мобилни устройства, за да управляват функции като интегрираните странични високоговорители, които осигуряват завладяващо звуково изживяване.