Локомотив Пловдив надделя над Напредак в дъждовна битка в Белек

22 Януари, 2026 14:42 484 0

  локомотив пловдив
  напредак крушевац
  контрола
  лагер
  белек

Минимален успех за "смърфовете"

Локомотив Пловдив надделя над Напредак в дъждовна битка в Белек - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) изкова минимален успех с 1:0 срещу сръбския Напредак (Крушевац) във втората си контрола от зимния лагер в турския курорт Белек. Срещата се проведе при изключително тежки атмосферни условия – проливният дъжд не спря нито за миг, но това не попречи на „черно-белите“ да демонстрират характер и воля за победа.

Единственото попадение в мача реализира Каталин Иту в 54-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в отбраната на съперника и хладнокръвно прати топката в мрежата.

Двубоят не премина без искри – в 58-ата минута напрежението на терена ескалира и се стигна до спречкване между играчи на двата отбора. Главният съдия не се поколеба и показа директни червени картони на Адриан Кова от Локомотив и футболист на Напредак, оставяйки двата тима с по 10 души на терена.

Старши треньорът на „смърфовете“ заложи на следния стартов състав: Боян Милосавлиевич, Енцо Еспиноса, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Адриан Кова, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Каталин Иту, Севи Идриз и Хуан Переа.


