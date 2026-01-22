Локомотив Пловдив надделя над Напредак в дъждовна битка в Белек

Локомотив (Пловдив) изкова минимален успех с 1:0 срещу сръбския Напредак (Крушевац) във втората си контрола от зимния лагер в турския курорт Белек. Срещата се проведе при изключително тежки атмосферни условия – проливният дъжд не спря нито за миг, но това не попречи на „черно-белите“ да демонстрират характер и воля за победа.

Единственото попадение в мача реализира Каталин Иту в 54-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в отбраната на съперника и хладнокръвно прати топката в мрежата.

Двубоят не премина без искри – в 58-ата минута напрежението на терена ескалира и се стигна до спречкване между играчи на двата отбора. Главният съдия не се поколеба и показа директни червени картони на Адриан Кова от Локомотив и футболист на Напредак, оставяйки двата тима с по 10 души на терена.

Старши треньорът на „смърфовете“ заложи на следния стартов състав: Боян Милосавлиевич, Енцо Еспиноса, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Адриан Кова, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Каталин Иту, Севи Идриз и Хуан Переа.