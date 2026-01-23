Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски близо до нов нападател

23 Януари, 2026 10:50 356 0

  • локомотив пловдив-
  • хуан переа-
  • левски-
  • футбол

"Сините" ще платят за Переа не повече, отколкото дадоха на Ботев Пловдив за крилото Армстронг Око-Флекс

Левски близо до нов нападател - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски е много близо до привличането на нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа, пише Gong.bg. Преговорите между двата клуба са в напреднала фаза, като най-вероятно ще бъдат финализирани в следващите дни.

"Сините" ще платят за Переа не повече, отколкото дадоха на Ботев Пловдив за крилото Армстронг Око-Флекс. Първоначално собственикът на "смърфовете" Христо Крушарски обяви, че 26-годишният колумбиец струва 750 хил. евро, но при преговорите е свалил значително сумата.

През този сезон Хуан Переа има 19 мача във всички турнири, в които е вкарал седем гола.

Той пристигна в Локомотив през лятото на 2024 година от Академик Коимбра. Играл е още за Индепендиете Меделин, Луситания и Ковиля.


