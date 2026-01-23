Левски близо до нов нападател

Левски е много близо до привличането на нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа, пише Gong.bg. Преговорите между двата клуба са в напреднала фаза, като най-вероятно ще бъдат финализирани в следващите дни.

"Сините" ще платят за Переа не повече, отколкото дадоха на Ботев Пловдив за крилото Армстронг Око-Флекс. Първоначално собственикът на "смърфовете" Христо Крушарски обяви, че 26-годишният колумбиец струва 750 хил. евро, но при преговорите е свалил значително сумата.

През този сезон Хуан Переа има 19 мача във всички турнири, в които е вкарал седем гола.

Той пристигна в Локомотив през лятото на 2024 година от Академик Коимбра. Играл е още за Индепендиете Меделин, Луситания и Ковиля.