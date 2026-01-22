Красимир Инински отново оглави Българската федерация по бокс – абсолютен консенсус на Общото събрание

Впечатляващо единодушие беляза днешното Общо събрание на Българската федерация по бокс, проведено в столичния парк-хотел „Москва“. Всички присъстващи делегати без изключение подкрепиха кандидатурата на Красимир Инински, който за трети пореден път ще застане начело на родния бокс като президент на БФБ.

С пълно доверие и без колебание, членовете на федерацията гласуваха „за“ продължаването на успешния управленски курс, начертан от Инински през последните години.

Заедно с него, с нов петгодишен мандат бе преизбран и Управителният съвет на организацията, което гарантира приемственост и стабилност в ръководството на българския бокс.

Този категоричен вот е ясен знак за подкрепата и признанието, които Инински и неговият екип получават от боксовата общност у нас. Очакванията са, че под негово ръководство федерацията ще продължи да работи за развитието на спорта, откриването на нови таланти и утвърждаването на България като водеща сила на международната боксова сцена.