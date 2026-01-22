Новини
Красимир Инински отново оглави Българската федерация по бокс – абсолютен консенсус на Общото събрание

Красимир Инински отново оглави Българската федерация по бокс – абсолютен консенсус на Общото събрание

22 Януари, 2026 17:47 484 1

  • красимир инински-
  • българска федерация по бокс-
  • президент-
  • преизбиране-
  • общо събрание-
  • управителен съвет-
  • бокс-
  • спорт-
  • българия-
  • мандат

Всички присъстващи делегати без изключение подкрепиха кандидатурата му

Впечатляващо единодушие беляза днешното Общо събрание на Българската федерация по бокс, проведено в столичния парк-хотел „Москва“. Всички присъстващи делегати без изключение подкрепиха кандидатурата на Красимир Инински, който за трети пореден път ще застане начело на родния бокс като президент на БФБ.

С пълно доверие и без колебание, членовете на федерацията гласуваха „за“ продължаването на успешния управленски курс, начертан от Инински през последните години.

Заедно с него, с нов петгодишен мандат бе преизбран и Управителният съвет на организацията, което гарантира приемственост и стабилност в ръководството на българския бокс.

Този категоричен вот е ясен знак за подкрепата и признанието, които Инински и неговият екип получават от боксовата общност у нас. Очакванията са, че под негово ръководство федерацията ще продължи да работи за развитието на спорта, откриването на нови таланти и утвърждаването на България като водеща сила на международната боксова сцена.


  • 1 Петър Цабалас

    5 0 Отговор
    Изключително симпатичен човек. Единствената федерация без скандали. За това е получил и категорична подкрепа.

    18:01 22.01.2026

