Евролигата удари Партизан с тежка глоба заради ексцесиите на феновете

Евролигата удари Партизан с тежка глоба заради ексцесиите на феновете

22 Януари, 2026 21:10 428 0

Клубът ще трябва да плати солидна глоба от 21 500 евро

Евролигата удари Партизан с тежка глоба заради ексцесиите на феновете - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Сериозни финансови санкции застигнаха сръбския баскетболен гранд Партизан Белград, след като страстните му привърженици предизвикаха хаос по време на домакинството срещу Олимпиакос на 14 януари. Евролигата официално обяви, че клубът ще трябва да плати солидна глоба от 21 500 евро заради инциденти, разиграли се на паркета.

По време на срещата, която бе част от 22-рия кръг на редовния сезон 2025/26, феновете на Партизан не сдържаха емоциите си – хвърляха различни предмети на игрището и запалиха димки, с което нарушиха дисциплинарния кодекс на турнира. Организаторите на Евролигата реагираха светкавично и наложиха наказание съгласно член 29.2, букви d) и g) от регламента, които забраняват подобни прояви.

В официалното си съобщение Евролигата подчерта, че подобно поведение не се толерира и ще бъде санкционирано строго, за да се гарантира безопасността и феърплея по време на всички двубои. За капак на всичко, Партизан претърпя тежко поражение на терена – Александър Везенков и съотборниците му от Олимпиакос разгромиха домакините с категоричното 104:66.


