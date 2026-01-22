Доналд Тръмп ще връчи купата на световните шампиони по футбол

Президентът на САЩ - Доналд Тръмп ще има честта да връчи престижния трофей на победителите от Световното първенство по футбол. Това потвърди президентът на ФИФА - Джани Инфантино по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Грандиозната церемония по награждаването ще се състои на 19 юли в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси – един от домакините на тазгодишния Мондиал. Не е ясно обаче дали мексиканският президент Клаудия Шейнбаум и канадският премиер Марк Карни също ще се включат в тържествената церемония от името на останалите две държави домакини.

Отношенията между Инфантино и Тръмп са повече от приятелски. Само преди няколко месеца, по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон, президентът на ФИФА удостои Тръмп с наградата за мир на ФИФА – признание за приноса му към световния футбол. През юли 2025 година, по време на финала на Световното клубно първенство, Тръмп и Инфантино отново бяха в центъра на вниманието. Тогава Тръмп дори наруши протокола, като остана на сцената за снимка с триумфиралия отбор на Челси, преди да бъде деликатно поканен да слезе от Инфантино.