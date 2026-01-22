Новини
Доналд Тръмп ще връчи купата на световните шампиони по футбол

22 Януари, 2026 23:11 446 7

Това потвърди президентът на ФИФА Джани Инфантино

Доналд Тръмп ще връчи купата на световните шампиони по футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ - Доналд Тръмп ще има честта да връчи престижния трофей на победителите от Световното първенство по футбол. Това потвърди президентът на ФИФА - Джани Инфантино по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Грандиозната церемония по награждаването ще се състои на 19 юли в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси – един от домакините на тазгодишния Мондиал. Не е ясно обаче дали мексиканският президент Клаудия Шейнбаум и канадският премиер Марк Карни също ще се включат в тържествената церемония от името на останалите две държави домакини.

Отношенията между Инфантино и Тръмп са повече от приятелски. Само преди няколко месеца, по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон, президентът на ФИФА удостои Тръмп с наградата за мир на ФИФА – признание за приноса му към световния футбол. През юли 2025 година, по време на финала на Световното клубно първенство, Тръмп и Инфантино отново бяха в центъра на вниманието. Тогава Тръмп дори наруши протокола, като остана на сцената за снимка с триумфиралия отбор на Челси, преди да бъде деликатно поканен да слезе от Инфантино.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ще я връчи на Росен Желязков.

    23:12 22.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    На снимката Тръмп и Росен Желязков.

    23:12 22.01.2026

  • 3 китайски балон

    2 0 Отговор
    А да я дадат направо на БайДончо, че иначе ще се изнерви, като за наградата за мир и ток-увиж отвлякъл пак някой президент😅

    23:30 22.01.2026

  • 4 иван костов

    1 1 Отговор
    Така се надявах атанас атанасов да я връчи! Това щеше да е световно признание за ДБ и хора от цял свят щяха да гласуват за ппдб/ЛГБТ, по пощата, с машини, по интернет, пощенски гълъби, мисирки, кокошки, но най вече със задните си части !🤥🤥🤥

    23:35 22.01.2026

  • 5 Бончо

    1 0 Отговор
    Помнете ми думата,този ще в цапцароса.

    23:42 22.01.2026

  • 6 Дядо Еятолах Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Ще я връчи ако 1) е все още жив и 2) е все още президент

    23:52 22.01.2026

  • 7 123456

    0 0 Отговор
    няма такова слагачество ,

    23:52 22.01.2026

