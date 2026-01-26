Новини
Има промяна в състоянието на Шумахер

26 Януари, 2026 13:31 1 019 1

57-годишният Шумахер все още не може да ходи, но е придвижван из къщата си в Майорка от обслужващия медицински персонал

Има промяна в състоянието на Шумахер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер вече не е прикован изцяло на легло. Това твърдят най-актуалните новини за състоянието на легендарния германски пилот.

57-годишният Шумахер все още не може да ходи, но е придвижван из къщата си в Майорка от обслужващия медицински персонал, информира „Дейли Мейл“.

Журналистът от изданието Джонатан Макевой е посетил околностите на жилището и е получил информация от различни охранители на съседни имоти.

Достъп до Шумахер имат само членове на семейството, лекарския екип и ограничен кръг от приятели на фамилията. Сред тях са бившите шефове на легендарния пилот във Формула 1 Жан Тод и Рос Браун. Единствено Тод понякога споделя информация за състоянието на бившия пилот.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирослав

    0 1 Отговор
    И той бе един бруталник,но му се даде време да се освести!

    13:52 26.01.2026

