Има промяна в състоянието на Шумахер

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер вече не е прикован изцяло на легло. Това твърдят най-актуалните новини за състоянието на легендарния германски пилот.

57-годишният Шумахер все още не може да ходи, но е придвижван из къщата си в Майорка от обслужващия медицински персонал, информира „Дейли Мейл“.

Журналистът от изданието Джонатан Макевой е посетил околностите на жилището и е получил информация от различни охранители на съседни имоти.

Достъп до Шумахер имат само членове на семейството, лекарския екип и ограничен кръг от приятели на фамилията. Сред тях са бившите шефове на легендарния пилот във Формула 1 Жан Тод и Рос Браун. Единствено Тод понякога споделя информация за състоянието на бившия пилот.