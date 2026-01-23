Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Отбор от Формула 1 пропуска тестовете в Барселона заради забавяне в разработката на новия болид

Отбор от Формула 1 пропуска тестовете в Барселона заради забавяне в разработката на новия болид

23 Януари, 2026 18:18 408 0

  • williams -
  • отборът-
  • зад кулисите-
  • williams racing -
  • тестове -
  • формула 1-
  • писта -
  • барселона-
  • уилямс

Феновете на Williams могат да бъдат спокойни – отборът уверява, че работи неуморно зад кулисите

Отбор от Формула 1 пропуска тестовете в Барселона заради забавяне в разработката на новия болид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Екипът на Williams Racing официално обяви, че няма да се включи в предстоящите предсезонни тестове във Формула 1 на легендарната писта в Барселона, които ще се проведат между 26 и 30 януари.

Причината е: неочаквано забавяне в подготовката на новия състезателен автомобил FW48, което принуди британския тим да пренареди плановете си.

Вместо да се състезават рамо до рамо с останалите отбори на каталунската писта, инженерите и пилотите на Williams ще се фокусират върху интензивна вътрешна тестова програма. Тя ще включва и VTT сесии с прототипа за 2026 година, като целта е да се извлекат максимални ползи от всяка минута на пистата и да се гарантира конкурентоспособността на отбора за старта на сезона.

"Взехме трудното решение да пропуснем тестовете в Барселона, за да осигурим най-доброто възможно представяне на нашия нов болид. Вярваме, че този подход ще ни позволи да се подготвим по-ефективно за първия официален тест в Бахрейн и за откриващото състезание в Мелбърн", споделиха от Williams в официалното си изявление.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ