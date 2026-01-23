Отбор от Формула 1 пропуска тестовете в Барселона заради забавяне в разработката на новия болид

Екипът на Williams Racing официално обяви, че няма да се включи в предстоящите предсезонни тестове във Формула 1 на легендарната писта в Барселона, които ще се проведат между 26 и 30 януари.

Причината е: неочаквано забавяне в подготовката на новия състезателен автомобил FW48, което принуди британския тим да пренареди плановете си.

Вместо да се състезават рамо до рамо с останалите отбори на каталунската писта, инженерите и пилотите на Williams ще се фокусират върху интензивна вътрешна тестова програма. Тя ще включва и VTT сесии с прототипа за 2026 година, като целта е да се извлекат максимални ползи от всяка минута на пистата и да се гарантира конкурентоспособността на отбора за старта на сезона.

"Взехме трудното решение да пропуснем тестовете в Барселона, за да осигурим най-доброто възможно представяне на нашия нов болид. Вярваме, че този подход ще ни позволи да се подготвим по-ефективно за първия официален тест в Бахрейн и за откриващото състезание в Мелбърн", споделиха от Williams в официалното си изявление.