Елизара Янева със загуба на четвъртфиналите в Полша

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

Янева загуби от осмата поставена и №258 в световната ранглиста Катинка фон Дайхман (Лихтенщайн) с 3:6, 6:4, 0:6. Срещата продължи час и 55 минути.

Българката започна трудно мача и изостана с 1:4 в първия сет с два пробива, но успя да върне единия и да намали изоставането си до 3:4, преди да отстъпи частта с 3:6. Във втория сет битката беше още по-оспорвана – българката изостана с 0:2, изравни при 2:2, отново допусна пасив за 2:4, но със серия от четири поредни гейма изравни сетовете след 6:4. В решителната трета част Янева обаче загуби с 0:6.



С доброто си представяне в Полша Елизара Янева си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще дебютира в топ 300 на световната ранглиста. Припомняме, че през миналата седмица Янева стана вицешампионка на сингъл на турнир в Манчестър с награден фонд 40 хиляди долара.