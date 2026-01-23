Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева със загуба на четвъртфиналите в Полша

Елизара Янева със загуба на четвъртфиналите в Полша

23 Януари, 2026 20:06 293 0

  • елизара янева -
  • тенис -
  • турнир-
  • лешно -
  • полша

Българската тенисистка отпадна от Катинка фон Дайхман

Елизара Янева със загуба на четвъртфиналите в Полша - 1
Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

Янева загуби от осмата поставена и №258 в световната ранглиста Катинка фон Дайхман (Лихтенщайн) с 3:6, 6:4, 0:6. Срещата продължи час и 55 минути.

Българката започна трудно мача и изостана с 1:4 в първия сет с два пробива, но успя да върне единия и да намали изоставането си до 3:4, преди да отстъпи частта с 3:6. Във втория сет битката беше още по-оспорвана – българката изостана с 0:2, изравни при 2:2, отново допусна пасив за 2:4, но със серия от четири поредни гейма изравни сетовете след 6:4. В решителната трета част Янева обаче загуби с 0:6.

С доброто си представяне в Полша Елизара Янева си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще дебютира в топ 300 на световната ранглиста. Припомняме, че през миналата седмица Янева стана вицешампионка на сингъл на турнир в Манчестър с награден фонд 40 хиляди долара.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ