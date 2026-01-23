Новини
Пари Сен Жермен с минимална победа срещу Оксер като гост

23 Януари, 2026 22:55 315 0

Героят на вечерта беше Брадли Баркола

Пари Сен Жермен с минимална победа срещу Оксер като гост - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В напрегнат сблъсък от 19-ия кръг на Лига 1, Пари Сен Жермен успя да се наложи с минималното 1:0 над Оксер на стадион „Аббе-Дешам“. Парижани демонстрираха характер и хладнокръвие, за да си тръгнат с трите точки от северна Франция.

Героят на вечерта се казваше Брадли Баркола, който в 79-ата минута реализира единственото попадение в срещата. Младият нападател се възползва от прецизно подаване на Усман Дембеле и с хладнокръвен удар донесе успеха на своя тим.

С този ценен успех ПСЖ временно оглави класирането с актив от 45 точки, затвърждавайки амбициите си за нова титла. Домакините от Оксер, от своя страна, остават в опасната зона – предпоследни с едва 12 точки, което прави задачата им за оцеляване още по-трудна.


