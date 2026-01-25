Новини
Левски предлага играчи и пари на Локомотив за Переа

25 Януари, 2026 12:38 695 6

Христо Крушарски му постави цена от 750 000 евро, но “сините” не са склонни да я платят

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Левски е изпратил повече от любопитна оферта за нападателя на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, предаде Sportal.bg.

Припомняме, че собственикът на “смърфовете" Христо Крушарски му постави цена от 750 000 евро, но “сините” не са склонни да я платят. Заговори се, че двете страни може да се разберат и за трансферна сума от порядъка на 500 000 евро.

Левски обаче е излязъл с интересна контраоферта. Грандът от София е предложил около 200-250 хиляди евро, а останалата сума да бъде компенсирана с пращането на “Лаута” от двама до трима “сини” играчи.

Дали пловдивчани ще приемат предложението, предстои да разберем в близките дни, но индикациите сочат, че не е изключено това да се случи.


  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 5 Отговор
    Толкова са некадърни говедата, че и да подкупват не знаят как.

    Коментиран от #5

    12:39 25.01.2026

  • 2 Въпрос

    2 0 Отговор
    Кои са толкова добри, че ще ги разменят за супер звездата меси роналдов

    Коментиран от #3

    12:50 25.01.2026

  • 3 НИЩО НЕ РАЗМЕНЯТ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    Пък и чак добри. Тоя Перейра ще се счупи при танас. Както много други преди. РАЗМЕНЯТ СИ ПЕРАТ ПАРИ. С ТЕЗИ ЗАМЕНКИ РАЗМЕНКИ И ТО САМО ЧУЖДИ СМЕ НА ТУЙ ДЕРЕДЖЕ С НАЦИОНАЛИТЕ. ШКОЛИТЕ ТРЕНЬОРИТЕ ГИ НЯМА А ДЕЦА ДОБРИ ИМА. ОТ 30 ГОДИНИ УДАРИХА ГО НА БИЗНЕС. КУПУВАШ ОТ ТАМ И ПРЛДАВАШ НА ТАМ. ОХ СОЦ СОЦ ДЕКА СИ. БИЛИ ТЪПИ КОМУНИСТИ БИЛИ. АМА ВСИЧКО БЕШЕ НА ШЕСТИЦА. И ОБУЧЕНИЕ И ХРАНИЦА И ПИТИЕТА КАЧЕСТВЕНИ ЖЕНИЧКИ ХУБАВИ И ДОБРИЧКИ.

    Коментиран от #4

    13:01 25.01.2026

  • 4 Левски 1914

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "НИЩО НЕ РАЗМЕНЯТ":

    За една кола чакаш 15 години, телевизор, хладилник всичко с връзки ,хайде стига!

    13:10 25.01.2026

  • 5 Мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    То пък Етрополски-Литексови са толкова кадърни, че от всички тия, които ги взеха за милиони, винаги се борят на бараж.... 🤣🤣🤣

    13:26 25.01.2026

  • 6 Викаш

    0 1 Отговор
    Нюгри две-три кила за разликата, а? Сложи и две психоложки. С френски език!

    13:46 25.01.2026

