Велизар Димитров: Нещо, което няма да забравя никога, е отпадането от Тулуза

Трикратният шампион с ЦСКА Велизар Димитров бе гост в подкаста на Вили Вуцов, където коментира актуалните теми около българския футбол, ЦСКА, припомни ключови моменти от кариерата си с армейския екип, както и забавна случка с напусналия ни наскоро легендарен треньор Димитър Пенев, пише "Тема спорт".

„Аз съм си фен на ЦСКА и там са ми минали най-хубавите спортни години. Естествено, че се интересувам какво се случва. С Христо Янев се чухме около Нова година, но не съм човек, който да разпитва и да нахалства.

Отбор без база е като сирак. Връщам се на това, което ще направи ЦСКА – ултрамодерна тренировъчна база около летище София. Последен писък на модата. И това е много по-важно от новия стадион. Процедурата е започната, вече са взети няколко имота. Казват ми, че до година и половина – две ще бъде изградена. Не може да се прецака системата – с минимум средства, максимум резултати“, заяви Димитров, който понастоящем е председател на УС на Миньор Пк.

Според него в ЦСКА нещата са тръгнали в негативен план по-сериозно след назначаването на треньорския пост на Томислав Стипич.

„Човек с характеристика за отбор, който крета по ниските места. С тактика на контраатака и стабилна защита. ЦСКА не може да играе по такъв начин – манталитетът е друг. За този на феновете да не говорим. Знаеш, че двата гранда винаги трябва да играят красиво, да бият с по 3–4 гола, да изпускат по 5.

С идването на Томаш – лъч светлина. Селекцията тотално на пожар в предните два сезона. Керкез, в интерес на истината, се справяше добре в Ботев Пд, преди да дойде в ЦСКА.

Много ми е интересно какъв кредит на доверие ще дадат на Христо Янев. В интерес на истината, след неговото идване отборът започна да играе нещо. Преди това никакъв футбол – тотално ритане напред, ако някой измисли нещо да вкара гол. Христо работи много, аз го познавам от много години – работи 24/7 и футболът е единственото нещо в главата му. Даже сме си говорили, че чак толкова работа не е правилно – имаш семейство, приятели, трябва по някакъв начин да разпуснеш, иначе „изпушваш“. Не казвам, че ЦСКА играе супер футбол, но подобриха доста неща, а най-вече резултатите се подобриха. Те дават самочувствие. Феновете са доволни, но най-важното е собственикът да е доволен. Когато има резултати, може да изискваш от него – да се вземе още един играч, да се подобри това, това и това…“, заяви Димитров.

Вили си припомни отпадането от Тулуза през 2007 г. като един от най-негативните моменти с червената фланелка.

„Много повече са положителните емоции, но нещо, което няма да забравя никога, е отпадането от Тулуза. Изключителен малшанс, измишльотина – вратарят рита топката, прескача един, втори… в 97-ата минута.“

С европейски мач обаче е свързан и най-хубавият спомен на перничанина с армейския екип.

„Най-позитивният ми момент е победата над Ливърпул на „Анфийлд“. Преди първия мач в София половин година не играх заради проблеми с кръстна връзка. Треньорът Йешич ми казва: „Идваш, на лагер си, утре почваш“. Как ще почвам – имам половин тренировка, предмачова – квадратче нещо, за настроение. Но оставам на лагера.

Тръгваме да правим разбора. „№8 – Велизар Димитров. Забранявам му да сбърка всички възможни топки.“ – И след това започва с останалите. Не мога да асимилирам – как ще почвам срещу Ливърпул. Но Съдбата ти се отблагодарява. Вкарах гол с глава между Сами Хюпия и Джейми Карагър – и двамата по два метра. Много тежко беше възстановяването“, заяви Димитров.

Любимото му вечно дерби е от есента на шампионския сезон 2002/03 г.

„Най-паметното вечно дерби ми е първото – 3:0, то нямаше мач тогава. А Левски бяха много силен отбор, а на нас целият състав ни беше нов. Наредихме 13 поредни победи със Стойчо Младенов.“

За финал Велизар Димитров си припомни и забавна случка с Димитър Пенев. Тогава Стратега от Мировяне води националния отбор, част от който е и Велизар. България играе две последователни европейски квалификации през ноември 2007 г. – домакинство срещу Румъния, спечелено с 1:0 след гол с глава на Димитров, и четири дни по-късно нов успех – 2:0 над Словения. Там Велизар прави асистенция на Бербатов при втория гол в последната минута.

„На мача срещу Румъния печелим с 1:0. Пенев събира отбора в понеделник в 11:00 ч. в „Бояна“ за следващия мач със Словения. Отиваме аз и още две-три момчета в уречения час. Няма никой. По някое време идва старшията и ми казва на ухо: „Аз, ако бях на твое място, след тоя гол, щях в сряда да дойда“. Аз бях и по-млад тогава. По-старите наистина дойдоха в сряда. Бихме и в Словения“, припомни си Велизар Димитров в YouTube подкаста Sesame_Liga_Vutsov.