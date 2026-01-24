На новия стадион на ЦСКА ще има уникална ложа - никой клуб не е правил подобно нещо

Ветераните на ЦСКА ще разполагат със собствена ложа на стадион "Българска армия". Това разкри легендата на клуба Стойчо Младенов пред Gong.bg. Никой клуб (в България) не е правил подобно нещо, посочва сайтът.

"Имах възможността да видя целия проект за стадиона. Бяхме поканени някои ветерани, останах доволен и впечатлен от срещата, която се проведе. Показаха ни всеки един детайл от строежа и как ще изглежда като краен завършек. Показаха ни и ложата, в която ще бъдат ветераните.

Колкото по-близо са те до отбора, до ръководството, ще е по-добре. Така ще сме едно цяло, ще си помагаме. Всеки един проблем, който се появи, да бъде разрешаван. Дори от здравословен характер, както е сега с Любо Пенев. Ако това се беше разбрало по-рано, реакцията щеше да е много по-бърза. Възстановяването и лечението му щяха да са по-бързи", заяви Младенов.

ЦСКА реализира нова ключова стъпка за превръщането на „Българска армия“ в най-модерния футболен стадион в България, след като сключи договор с една от най-утвърдените компании в световен мащаб за изграждане на бъдещия терен на съоръжението, информира преди дни клубният сайт на "червените".

Сътрудничеството с глобалния лидер в индустрията – ирландската SIS Pitches, е гаранция, че „армейският“ дом ще разполага с тревна настилка от последно поколение и ще покрива най-високите стандарти на международно ниво, пишат от клуба. Теренът на „Армията“ ще отговаря на изискванията за финал от европейските клубни турнири и не само ще е най-добрият на Балканския полуостров, но няма да отстъпва на покритието на най-известните футболни арени в Европа, се казва още в информацията.