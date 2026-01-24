Новини
На новия стадион на ЦСКА ще има уникална ложа - никой клуб не е правил подобно нещо

24 Януари, 2026 20:01 664 5

Показаха ни всеки един детайл от строежа и как ще изглежда като краен завършек, заяви легендата на клуба Стойчо Младенов

На новия стадион на ЦСКА ще има уникална ложа - никой клуб не е правил подобно нещо - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ветераните на ЦСКА ще разполагат със собствена ложа на стадион "Българска армия". Това разкри легендата на клуба Стойчо Младенов пред Gong.bg. Никой клуб (в България) не е правил подобно нещо, посочва сайтът.

"Имах възможността да видя целия проект за стадиона. Бяхме поканени някои ветерани, останах доволен и впечатлен от срещата, която се проведе. Показаха ни всеки един детайл от строежа и как ще изглежда като краен завършек. Показаха ни и ложата, в която ще бъдат ветераните.

Колкото по-близо са те до отбора, до ръководството, ще е по-добре. Така ще сме едно цяло, ще си помагаме. Всеки един проблем, който се появи, да бъде разрешаван. Дори от здравословен характер, както е сега с Любо Пенев. Ако това се беше разбрало по-рано, реакцията щеше да е много по-бърза. Възстановяването и лечението му щяха да са по-бързи", заяви Младенов.

ЦСКА реализира нова ключова стъпка за превръщането на „Българска армия“ в най-модерния футболен стадион в България, след като сключи договор с една от най-утвърдените компании в световен мащаб за изграждане на бъдещия терен на съоръжението, информира преди дни клубният сайт на "червените".

Сътрудничеството с глобалния лидер в индустрията – ирландската SIS Pitches, е гаранция, че „армейският“ дом ще разполага с тревна настилка от последно поколение и ще покрива най-високите стандарти на международно ниво, пишат от клуба. Теренът на „Армията“ ще отговаря на изискванията за финал от европейските клубни турнири и не само ще е най-добрият на Балканския полуостров, но няма да отстъпва на покритието на най-известните футболни арени в Европа, се казва още в информацията.


София / България
  • 1 ВЪВ ПОРОЧЕН ЗАСТОЙ

    2 1 Отговор
    Си танасе и не малко годинки. Ако и при нас беше се захванал истински богат(а ги има но кокала е голям) обичащ отбора и ние щеше да сме като тях. А ние дори и без покрив сме. Припознато с друго име но има хора инвестират. Може и да не са от най свестните но правят нещо което ще остане десетилетия. А нащи големо левскари танас тууупко шишко им се свиди един лев да изкарат от джоба си. Изборите и купуване на гласове са по важни. Шест години там една керемида не са сложили. И Утре ще избягат и пак ще чакаме спасителя обсебващ. Имаше преди време още при Мъри един шолак но не му го дадоха отбора. А вижте що прави у Турция Англия ИИИ. А ДЪЛГОВЕТЕ СЕ ТРУПАТ.

    Коментиран от #2

    20:22 24.01.2026

  • 2 Имате

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВЪВ ПОРОЧЕН ЗАСТОЙ":

    Супер публика, но 1/3 от тях са отврат! Там фракциите около младежи, чукове, арменци.. Всеки иска властта но друг да дава парите. Искат да смучат от клуба но без да дават. И като не е на тяхното, бам бомби, димки, безредие... От потенциални инвеститори и това се отчита!

    20:29 24.01.2026

  • 3 Ха ха

    1 1 Отговор
    Да не забравите и вашия спасител От Литекс Микре ГлиГанчев дето си домъкна целия отбор и ръководство и ви Припозна та после от ФИФА се чудеха кои сте и как ви е името на обора.

    Коментиран от #5

    20:45 24.01.2026

  • 4 ПРАВ СИ.

    0 0 Отговор
    То нека го беше взел шолак щеше да поомекнат тези младежи чукове арменци. И най вече ръководителя им. Той има начини да се справи със тях. А и във Англия не са по меки феновете. Но дълговете най много притесняват. Десетки милиони и още се трупат. НИКОЙ НЕ ИСКА ДА НАСЛЕДЯВА ДЪЛГОВЕ. И ТАКА КЪМ ФАЛИТ. ПО ДОБРЕ ДА БЕШЕ СТАНАЛО ПРЕДИ 6 ГОДИНИ. НО ДОЙДЕ ""спасителя" и сега сме орбитални.

    20:48 24.01.2026

  • 5 Хохо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Гриша Ганчев, вече го няма бре. Яд те е, че ще има нов стсдион другаде! Злобей си дребна душице...

    20:53 24.01.2026

