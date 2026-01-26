Новини
Густаво Бусато: Виждах ЦСКА като шанса на кариерата и живота си

26 Януари, 2026 06:30 831 2

Изключително съм щастлив, че спечелих уважението на феновете и най-важното за мен е историята, която оставих за подрастващите

Густаво Бусато: Виждах ЦСКА като шанса на кариерата и живота си - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Густаво Бусато се раздели с ЦСКА на 12 януари след шест години и половина в клуба, в които се превърна в чужденеца с най-много мачове в историята на "армейците" – 204. Пристигнал от четвъртодивизионния бразилски Итуано и подценяван дори от собствените шефове, 35-годишният страж написа история в Борисовата градина и си тръгва горд от постигнатото.

„Виждах ЦСКА като шанса на кариерата и живота си. Когато пристигнах, президентът на клуба ме предупреди: „Бусато, аз мисля, че няма да се наложиш, защото има голямо напрежение“. А аз му казах: „Много съм се трудил, за да стигна дотук. Моят отговор ще бъде на терена“, сподели стражът в интервю за "Тема Спорт".

"Знаех, че трябва да оставя сърцето си на игрището и да тренирам много здраво. Изключително съм щастлив, че спечелих уважението на феновете и най-важното за мен е историята, която оставих за подрастващите. Получавам съобщения: „Бусато, ти си идолът на моето дете“. И това е истински ценното, което съм оставил чрез пътя, който преминах“, заяви Бусато.

А след това уточни, че въпросният президент, за когото разказва, е Данаил Ганчев.


  • 1 Няма вече ЦСКА...

    5 4 Отговор
    ... има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    Коментиран от #2

    06:59 26.01.2026

  • 2 тиквенсониада

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма вече ЦСКА...":

    Важното е , че ги има СИНИТЕ с активната помощ на техните СОБСТВЕНИЦИ и върли ФЕНОВЕ - Бойко и Делян , с прякори Тиквата , Тулупа , Мутрата , Шиши , Шопара , Свинете , Магнита , Винету-ту-тутуууууу !
    Нали ?

    07:54 26.01.2026

