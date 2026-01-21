Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Янев: По-важно е да вкарваме в първенството

Христо Янев: По-важно е да вкарваме в първенството

21 Януари, 2026 19:29 408 0

  • христо янев-
  • цска-
  • футбол-
  • контрола-
  • черкаси-
  • турция

Вариантът с крилата проработи

Христо Янев: По-важно е да вкарваме в първенството - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите след нулевото равенство с лидера в Украйна ЛНЗ Черкаси в Анталия.

"Подходихме по малко по-различен начин, но не сме променяли нищо в тренировъчния процес. За нас е важно да подготвим отбора за първенството, а не за мачовете тук. Стояхме добре на терена, постарахме се да имаме добър баланс през двете полувремена", започна Янев.

"Защитата беше акцент и част от нещата, върху които работихме през тези два дни. Днес повече съм доволен от физическото състояние. Това за мен е най-радващото. Работим във всеки един план да имаме гъвкавост и да можем да отговорим на това, което ни предлагат противниците. Радвам се, че вариантът с две крила проработи. Старанието и на двамата ни флангови футболисти беше много добро. Тези хора идват от съвсем различно първенство и трябва да им дадем време да се нагодят към нашите изисквания. Трябва да ги предразположим те да покажат най-доброто от себе си. Те трябва да разберат това, което искаме. Надяваме се заедно да постигаме по-добри резултати", каза още специиалистът.

"Исак Соле знае какво да очаква. Макс Ебонг е човек с международен опит и се надявам да ни даде по-голямо разнообразие в средата на терена. По-важно е да вкарваме в първенството. Работим всекидневно, тук сме да се подобряваме във всеки един аспект от играта. Създаваме добри ситуации, головете ще дойдат", завърши Янев.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ