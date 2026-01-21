Христо Янев: По-важно е да вкарваме в първенството

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите след нулевото равенство с лидера в Украйна ЛНЗ Черкаси в Анталия.

"Подходихме по малко по-различен начин, но не сме променяли нищо в тренировъчния процес. За нас е важно да подготвим отбора за първенството, а не за мачовете тук. Стояхме добре на терена, постарахме се да имаме добър баланс през двете полувремена", започна Янев.

"Защитата беше акцент и част от нещата, върху които работихме през тези два дни. Днес повече съм доволен от физическото състояние. Това за мен е най-радващото. Работим във всеки един план да имаме гъвкавост и да можем да отговорим на това, което ни предлагат противниците. Радвам се, че вариантът с две крила проработи. Старанието и на двамата ни флангови футболисти беше много добро. Тези хора идват от съвсем различно първенство и трябва да им дадем време да се нагодят към нашите изисквания. Трябва да ги предразположим те да покажат най-доброто от себе си. Те трябва да разберат това, което искаме. Надяваме се заедно да постигаме по-добри резултати", каза още специиалистът.

"Исак Соле знае какво да очаква. Макс Ебонг е човек с международен опит и се надявам да ни даде по-голямо разнообразие в средата на терена. По-важно е да вкарваме в първенството. Работим всекидневно, тук сме да се подобряваме във всеки един аспект от играта. Създаваме добри ситуации, головете ще дойдат", завърши Янев.