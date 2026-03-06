Хасан Адемов: Няма да позволим инструментите на социалната политика да се ползват за манипулиране вота на избирателите

Няма да допуснем социалните помощи и хранителните пакети за уязвими хора да се използват за влияние върху избирателите по време на предстоящите избори. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в Бургас, където е на работна среща със структурите на ведомството в Югоизточна България, предават от БТА. По думите на Адемов Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за първи път се ангажира пряко с темата за гарантиране на честни, прозрачни и професионално проведени избори.

Няма да позволим инструментите на социалната политика да се използват за манипулиране на вота на избирателите, заяви Адемов и допълни, че през годините системата на социалното подпомагане често е поставяна под натиск в предизборни периоди, включително чрез списъци за социални услуги като „топъл обяд“, лични асистенти и други форми на подкрепа. Служебният министър уточни, че мерките не са насочени срещу социалните работници или местната власт, а срещу порочни практики, наблюдавани при предишни избори. Адемов припомни, че именно подобни нарушения са били сред причините Конституционният съд да отмени частично резултатите от изборите през 2024 година.

„Толерантността ни към подобни прояви ще бъде нулева“, заяви Адемов и каза, че МТСП ще следи внимателно работата на всички свои структури по време на предизборната кампания.

В Бургас служебният министър коментира и актуални теми от социалната политика. Той увери, че социалните плащания са гарантирани, дори удължителният закон за държавния бюджет да не бъде приет. „Българските граждани трябва да бъдат спокойни. Няма опасност за социалните плащания, които са регламентирани в законови и подзаконови нормативни актове“, каза Адемов.

Той отново потвърди, че от 1 юли т.г. пенсиите ще бъдат осъвременени със 7,8 на сто. По думите му увеличението на заплатите с пет процента за определени категории служители вече се изплаща. По отношение на великденските надбавки за пенсионерите Адемов каза, че към момента не е взето окончателно решение. МТСП е подготвило различни варианти за подкрепа на уязвими групи, но възможността за изплащането им ще зависи от анализа на финансовото министерство.

Адемов коментира и приетите промени в пенсионното законодателство, свързани с т.нар. мултифондова система. Според него те ще дадат възможност на осигурените лица сами да избират инвестиционния профил на средствата си в допълнителното задължително пенсионно осигуряване, което може да доведе до по-високи бъдещи пенсии. Служебният министър допълни, че системата на трите стълба на пенсионното осигуряване - държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително осигуряване и доброволните фондове, трябва да се разглежда като взаимно допълваща се.