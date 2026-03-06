Новини
България »
Бургас »
Хасан Адемов: Няма да позволим инструментите на социалната политика да се ползват за манипулиране вота на избирателите

Хасан Адемов: Няма да позволим инструментите на социалната политика да се ползват за манипулиране вота на избирателите

6 Март, 2026 13:41 337 7

  • хасан адемов-
  • социална политика-
  • инструменти-
  • манипулиране-
  • вот на избирателите

Социалните плащания са гарантирани, дори удължителният закон за държавния бюджет да не бъде приет, поясни още служебният социален министър

Хасан Адемов: Няма да позволим инструментите на социалната политика да се ползват за манипулиране вота на избирателите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма да допуснем социалните помощи и хранителните пакети за уязвими хора да се използват за влияние върху избирателите по време на предстоящите избори. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в Бургас, където е на работна среща със структурите на ведомството в Югоизточна България, предават от БТА. По думите на Адемов Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за първи път се ангажира пряко с темата за гарантиране на честни, прозрачни и професионално проведени избори.

Няма да позволим инструментите на социалната политика да се използват за манипулиране на вота на избирателите, заяви Адемов и допълни, че през годините системата на социалното подпомагане често е поставяна под натиск в предизборни периоди, включително чрез списъци за социални услуги като „топъл обяд“, лични асистенти и други форми на подкрепа. Служебният министър уточни, че мерките не са насочени срещу социалните работници или местната власт, а срещу порочни практики, наблюдавани при предишни избори. Адемов припомни, че именно подобни нарушения са били сред причините Конституционният съд да отмени частично резултатите от изборите през 2024 година.

Толерантността ни към подобни прояви ще бъде нулева“, заяви Адемов и каза, че МТСП ще следи внимателно работата на всички свои структури по време на предизборната кампания.

В Бургас служебният министър коментира и актуални теми от социалната политика. Той увери, че социалните плащания са гарантирани, дори удължителният закон за държавния бюджет да не бъде приет. „Българските граждани трябва да бъдат спокойни. Няма опасност за социалните плащания, които са регламентирани в законови и подзаконови нормативни актове“, каза Адемов.

Той отново потвърди, че от 1 юли т.г. пенсиите ще бъдат осъвременени със 7,8 на сто. По думите му увеличението на заплатите с пет процента за определени категории служители вече се изплаща. По отношение на великденските надбавки за пенсионерите Адемов каза, че към момента не е взето окончателно решение. МТСП е подготвило различни варианти за подкрепа на уязвими групи, но възможността за изплащането им ще зависи от анализа на финансовото министерство.

Адемов коментира и приетите промени в пенсионното законодателство, свързани с т.нар. мултифондова система. Според него те ще дадат възможност на осигурените лица сами да избират инвестиционния профил на средствата си в допълнителното задължително пенсионно осигуряване, което може да доведе до по-високи бъдещи пенсии. Служебният министър допълни, че системата на трите стълба на пенсионното осигуряване - държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително осигуряване и доброволните фондове, трябва да се разглежда като взаимно допълваща се.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феодалната територия!

    3 0 Отговор
    Който не гласува правилно, няма да получи дърва!

    13:43 06.03.2026

  • 2 Новото

    2 0 Отговор
    БСП само това прави !

    13:44 06.03.2026

  • 3 1488

    3 0 Отговор
    помните ли лозунгите и манифестациите ?
    а юмручето и лицевите опори помните ли ?
    а Промяната помните ли кой ги докара ?

    аре ся гласувайте за мунчо

    13:46 06.03.2026

  • 4 Въпрос

    3 0 Отговор
    Фалшивите ТЕЛК-ове кога ще ги спрете ?

    13:46 06.03.2026

  • 5 Ясно

    3 0 Отговор
    Разпределиха баницата - МВР за Радев, социалното министерство за Доган, останалото за ППДБ.

    13:46 06.03.2026

  • 6 Надяваме се

    1 1 Отговор
    Но в смесените райони лейтенантите на 2-те сви..ни заплаш..ват хората,и ги изнуд..ват да гласуват за ГЕПИ,или Новото На...чало...то между тъх няма разлика...вече баце и Ши..ши са едно и също...мафи..я,...

    13:48 06.03.2026

  • 7 Хаха

    2 0 Отговор
    Много ме изкефи как Радев даде третия мандат на Доган, за да може Доган да каже пред електората Ето президента е с нас. После от ППДБ в парламента гласуваха против и мрънкаха срещу намаляването на избирателните секции в Турция, от където Доган има над 30000 гласа. И секретарката на Радев г-жа Йотова наложи вето на закона с надеждата да не се приеме закона за ограничаването на секциите в Турция.

    13:49 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове