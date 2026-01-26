Новини
Отбор от Бундеслигата взема голмайстора на efbet Лига?

26 Януари, 2026 11:00 557 0

  • цска 1948-
  • мамаду диало-
  • футбол-
  • бундеслига-
  • трансфер-
  • хайденхайм

Няколко клуба вече подготвят конкретни предложения за 29-годишния национал на Мавритания

Отбор от Бундеслигата взема голмайстора на efbet Лига? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на голмайстора на ЦСКА 1948 - Мамаду Диало, може да се реши в най-близко време, тъй като интересът към него продължава да нараства. Няколко клуба вече подготвят конкретни предложения за 29-годишния национал на Мавритания.

По данни на Foot Mercato, сред отборите, които следят ситуацията около Диало, са египетският колос Ал-Ахли и германският Хайденхайм, който в момента се бори за оцеляване в Първа Бундеслига. Освен това и клубове от Саудитска Арабия държат под око изявите на централния нападател.

Според информация, ЦСКА 1948 би могъл да получи около един милион евро при евентуална продажба.

Диало пристигна в българския клуб през миналото лято от френския Шатору, който се състезава в третото ниво на местния футбол. Той бързо се утвърди като основна фигура в атаката на тима, воден от Иван Стоянов. След края на есенния полусезон нападателят оглавява голмайсторската класация в efbet Лига заедно с Ивайло Чочев от Лудогорец, като двамата са реализирали по 11 попадения.

Кариерата на нападателя преди пристигането му в София преминава през няколко френски отбора, сред които ФК 93, Льо Блан-Менил, Шамбли и Булон, но именно с червената фланелка той достига върхова форма.


