Цветомир Найденов с любопитен коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитен коментар, свързан с бюджета на "червените". Според него клубът разполага с пет пъти по-малко средства от Лудогорец и ЦСКА, а разликата с Левски е 2 до 2,5 пъти в полза на сините.

ЦСКА 1948 завърши с равен брой точки есента с Лудогорец, като изпреварва орлите за второто място в таблицата заради прекия сблъсък, спечелен с 5:4. Отборът е на 7 точки зад лидера Левски, но води с 6 на ЦСКА.