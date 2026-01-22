Новини
Цветомир Найденов с любопитен коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

22 Януари, 2026 10:00 776 2

  • цска 1948-
  • цветомир найденов-
  • фубол

Според него клубът разполага с пет пъти по-малко средства

Цветомир Найденов с любопитен коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитен коментар, свързан с бюджета на "червените". Според него клубът разполага с пет пъти по-малко средства от Лудогорец и ЦСКА, а разликата с Левски е 2 до 2,5 пъти в полза на сините.

ЦСКА 1948 завърши с равен брой точки есента с Лудогорец, като изпреварва орлите за второто място в таблицата заради прекия сблъсък, спечелен с 5:4. Отборът е на 7 точки зад лидера Левски, но води с 6 на ЦСКА.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този протиVniq

    Заедно със слависта венци венц и домусиев е най добре да не коментират нищо. Ако може и да спрат да перат пари и продават мачове

    10:23 22.01.2026

