Реал Мадрид започна седмицата с добри новини

26 Януари, 2026 19:22 505 1

Антонио Рюдигер се завърна към тренировъчен процес

Реал Мадрид започна седмицата с добри новини - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид стартира новата тренировъчна седмица под проливния дъжд във Валдебебас, а феновете на „белия балет“ получиха глътка оптимизъм – Антонио Рюдигер отново се включи в заниманията на отбора. Немският защитник, който доскоро лекуваше контузия, вече участва в част от колективната подготовка, което ясно показва, че възстановяването му върви по план. Въпреки това, наставникът Алваро Арбелоа ще трябва да се справя без някои от основните си футболисти за предстоящия сблъсък с Бенфика в Лисабон от Шампионската лига.

Рюдигер, заедно с Трент Алекзандър-Арнолд, няма да бъде на разположение за гостуването в Португалия. Очакванията са двамата да се завърнат в игра за двубоя срещу Райо Валекано през уикенда или най-късно за срещата с Валенсия след две седмици.

Междувременно Килиан Мбапе и Алваро Карерас продължават да работят по индивидуални програми с умерено натоварване. Въпреки че двамата тренират интензивно, треньорският щаб на Реал Мадрид се надява да ги включи в разширения състав за важния мач срещу Бенфика.

Добрата новина за „кралския клуб“ е сигурното завръщане на Орелиен Чуамени. Френският полузащитник пропусна последния двубой на мадридчани заради наказание, но сега отново ще бъде на разположение на треньорския щаб.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня

    0 0 Отговор
    Без Рюдигер ,реал е много по силен!

    19:57 26.01.2026

