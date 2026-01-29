Новини
Спорт »
Световен футбол »
Килиан Мбапе изригна: Позор!

29 Януари, 2026 12:01 1 285 3

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • бенфика-
  • кристиано роналдо

Третият също не промени нищо, но малко ни е срам, че го допуснахме

Килиан Мбапе изригна: Позор! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Головата машина на Реал Мадрид - Килиан Мбапе прие много тежко загубата с 2:4 от Бенфика. Поражението остави лош привкус за "кралете", защото във фазата на елиминациите на Шампионска лига ще трябва да играят плейофи за класиране на осминафиналите. „кралете“ спечелиха 15 точки от осем мача в Шампионската лига и не успяха да се класират директно за следващата фаза на турнира.

"Това, което видяхме, е необичайно. Четвъртият гол е позор. Третият също не промени нищо, но малко ни е срам, че го допуснахме. Трябва да се стегнем, защото имахме три добри мача преди това", каза Мбапе, който срещу Бенфика отбеляза 67-ия и 68-ия си гол в 93 срещи в Шампионската лига.

Французинът вече е шести в класацията на голмайсторите за всички времена в най-престижния европейски турнир. В момента Мбапе е точно зад бившия нападател на Реал Раул, който има 71 гола в 142 мача. Пърмото място заема Кристиано Роналдо (140).


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    4 8 Отговор
    Да,Радев е позор,
    оставка и затвор!
    🦃🦃🦃🤗🤣🤔

    Коментиран от #2

    12:03 29.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    1 0 Отговор
    здраво го е излъгал тоя, че е футболна звезда. А на Реал им трябва треньор тип Фергюсън. Да ги млати в съблекалнята с калеврите по тпте глави, да псува и рита главозамаяните, да им показва във всеки един момент кой е шефа и кой кара влака. Щото иначе тия лигави и некадърни мнглчета ще го досасипят.

    13:15 29.01.2026

