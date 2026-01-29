Килиан Мбапе изригна: Позор!

Головата машина на Реал Мадрид - Килиан Мбапе прие много тежко загубата с 2:4 от Бенфика. Поражението остави лош привкус за "кралете", защото във фазата на елиминациите на Шампионска лига ще трябва да играят плейофи за класиране на осминафиналите. „кралете“ спечелиха 15 точки от осем мача в Шампионската лига и не успяха да се класират директно за следващата фаза на турнира.
"Това, което видяхме, е необичайно. Четвъртият гол е позор. Третият също не промени нищо, но малко ни е срам, че го допуснахме. Трябва да се стегнем, защото имахме три добри мача преди това", каза Мбапе, който срещу Бенфика отбеляза 67-ия и 68-ия си гол в 93 срещи в Шампионската лига.
Французинът вече е шести в класацията на голмайсторите за всички времена в най-престижния европейски турнир. В момента Мбапе е точно зад бившия нападател на Реал Раул, който има 71 гола в 142 мача. Пърмото място заема Кристиано Роналдо (140).
