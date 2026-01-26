Кортина д'Ампецо, живописното бижу в сърцето на италианските Алпи, посрещна с тържествена церемония олимпийския огън, който пристигна в града в понеделник. Поводът е не само предстоящата Олимпиада, но и отбелязването на 70 години от първото домакинство на Зимните игри през далечната 1956 година – събитие, оставило траен отпечатък в спортната история.

През следващия месец Кортина, заедно с Милано, ще се превърне в епицентър на световния спорт, като двата града ще бъдат основните арени на Зимните олимпийски игри, които ще се проведат от 6 до 22 февруари. Очаква се хиляди фенове и спортисти от цял свят да се стекат в региона, за да станат част от това грандиозно събитие.

Маршрутът на олимпийската щафета премина през Вайонт – място, белязано от трагедията през 1963 година, когато свлачище предизвиква катастрофално наводнение и отнема живота на близо 1900 души. Сега, с преминаването на огъня, районът получава символичен знак на надежда и ново начало.