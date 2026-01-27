Жирона и Хетафе поделиха точките в Ла Лига

Мачът от 21-ия кръг на Ла Лига между Жирона и Хетафе не излъчи победител, завършвайки 1:1 на стадиона в Каталуния. Срещата привлече вниманието с първия мач на германския страж Марк-Андре Тер Щеген с екипа на Жирона, след като бе привлечен под наем от Барселона само преди няколко дни. Вратарят на домакините имаше сравнително спокоен дебют, като трябваше да се намесва само при два точни удара.

В 59-ата минута, след прецизно подаване по земя от Хуан Антонио Иглесиас, Луис Васкес се възползва и с хладнокръвен удар откри резултата за гостите от Мадрид, оставяйки Тер Щеген без шанс за реакция.

В четвъртата минута на добавеното време защитникът Витор Реиш се оказа на точното място след центриране на Алекс Морено и с точен удар донесе ценната точка за Жирона, предизвиквайки бурна радост сред феновете на домакините.

След това равенство, Жирона заема 10-ата позиция във временното класиране с актив от 25 точки, докато Хетафе се намира на 17-о място с 22 пункта.