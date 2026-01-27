Новини
Спорт »
Световен футбол »
Енцо Алвес – наследникът на Марсело, официално част от Реал Мадрид

27 Януари, 2026 08:45 336 0

16-годишният нападател, който се присъедини към академията на „кралския клуб“ през 2017 година

Енцо Алвес – наследникът на Марсело, официално част от Реал Мадрид - 1
Снимка: x.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Енцо Алвес, синът на легендарния бразилски защитник Марсело, сложи подписа си под първия си професионален договор с испанския гранд Реал Мадрид. Младият талант, който вече блести с екипа на юношеския национален отбор на Испания, направи този важен ход в присъствието на своя именит баща – истинска икона на „Сантяго Бернабеу“.

16-годишният нападател, който се присъедини към академията на „кралския клуб“ през 2017 година, впечатлява с изключителната си резултатност. Само за първите си 100 двубоя във всички възрастови групи на Реал Мадрид, Енцо е реализирал цели 105 попадения – постижение, което говори само за себе си и предвещава бляскаво бъдеще.

С подписването на професионалния контракт, младият Алвес поема по стъпките на баща си, който остави незаличима следа в историята на мадридския колос.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

