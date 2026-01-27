Новини
Берое ще премери сили с ФК Сливен в генерална репетиция преди старта на пролетния полусезон

27 Януари, 2026 09:08 432 1

"Заралии" ще подновят сезона в Първа лига с гостуване на Ботев Пловдив

Берое ще премери сили с ФК Сливен в генерална репетиция преди старта на пролетния полусезон - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на подновяването на футболния шампионат, Берое (Стара Загора) ще изиграе последната си контролна среща от зимната подготовка срещу тима на ФК Сливен. Двубоят ще се състои днес, като заралии ще тестват формата си срещу водача в областната група.

Промяната в съперника дойде след като първоначално планираният спаринг с Нефтохимик пропадна поради невъзможност на бургаския отбор да пристигне в Сливен.

Тази проверка ще даде възможност на старозагорци да изгладят последните детайли в играта си преди важния сблъсък с Ботев (Пловдив), на 8 февруари от 16:45 часа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Как може ФК Сливен, с цялото ми уважение към всички хора там, да е генерална репетиция за някой с претенции?

    09:21 27.01.2026

