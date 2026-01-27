Берое ще премери сили с ФК Сливен в генерална репетиция преди старта на пролетния полусезон

В навечерието на подновяването на футболния шампионат, Берое (Стара Загора) ще изиграе последната си контролна среща от зимната подготовка срещу тима на ФК Сливен. Двубоят ще се състои днес, като заралии ще тестват формата си срещу водача в областната група.

Промяната в съперника дойде след като първоначално планираният спаринг с Нефтохимик пропадна поради невъзможност на бургаския отбор да пристигне в Сливен.

Тази проверка ще даде възможност на старозагорци да изгладят последните детайли в играта си преди важния сблъсък с Ботев (Пловдив), на 8 февруари от 16:45 часа.