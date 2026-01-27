Категоричен успех за „Черно море Тича“ срещу водача в НБЛ

"Черно море Тича" нанесе тежко поражение на първия в класирането „Балкан“ Ботевград, побеждавайки го с категоричното 93:66 в мач от 18-ия кръг на НБЛ.

Домакините, водени от Васил Евтимов, доминираха през целия двубой, като ключов фактор бе превъзходството им в подкошието (46 борби). Алонзо Гафни бе над всички за „моряците“ с 19 точки, а за ботевградчани Джак Пагенкопф завърши със 17. Въпреки загубата,

„Балкан“ все пак запазва лидерската си позиция в класирането, докато „Черно море“ се утвърждава в челната тройка.







