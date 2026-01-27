Новини
Спорт »
Баскетбол »
Категоричен успех за „Черно море Тича“ срещу водача в НБЛ

Категоричен успех за „Черно море Тича“ срещу водача в НБЛ

27 Януари, 2026 13:22 288 0

  • черно море тича-
  • балкан ботевград-
  • нбл-
  • баскетбол

Балкан все пак остава лидер

Категоричен успех за „Черно море Тича“ срещу водача в НБЛ - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

"Черно море Тича" нанесе тежко поражение на първия в класирането „Балкан“ Ботевград, побеждавайки го с категоричното 93:66 в мач от 18-ия кръг на НБЛ.

Домакините, водени от Васил Евтимов, доминираха през целия двубой, като ключов фактор бе превъзходството им в подкошието (46 борби). Алонзо Гафни бе над всички за „моряците“ с 19 точки, а за ботевградчани Джак Пагенкопф завърши със 17. Въпреки загубата,

„Балкан“ все пак запазва лидерската си позиция в класирането, докато „Черно море“ се утвърждава в челната тройка.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ