Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

16 Февруари, 2026 17:43 496 4

"Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки за участие", се казва в позиция публикувана в сайта на федерацията

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на Българската федерация по борба - Станка Златева изрази твърда и недвусмислена позиция. В официално изявление, публикувано на сайта на федерацията, Златева подчерта, че спазването на правилата е задължително за всички, без изключение.

Ето становището на Станка Златева:

"Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт, активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си.


Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.


Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки за участие. Своевременното определяне на представителите на отборите, наред със спортно-подготвителния процес, изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието.

Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта."


  • 1 Сила

    8 1 Отговор
    Тоя у р о д изтезава и убива кучета и котки , къса крилете на птици и се хвали !!!? Защо го показвате това нещо ...

    Коментиран от #4

    17:47 16.02.2026

  • 2 Днес

    6 0 Отговор
    само такива клишета и субекти свят мозък ! Сега и тая пехливанка .

    17:50 16.02.2026

  • 4 Софийски селянин,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Тази крушарска сvinя наредила на охраната където и е клуба по борба в Сливен да тровят кучетата и котките.....

    18:07 16.02.2026

