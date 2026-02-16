Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

Председателят на Българската федерация по борба - Станка Златева изрази твърда и недвусмислена позиция. В официално изявление, публикувано на сайта на федерацията, Златева подчерта, че спазването на правилата е задължително за всички, без изключение.

Ето становището на Станка Златева:

"Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт, активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си.



Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.



Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки за участие. Своевременното определяне на представителите на отборите, наред със спортно-подготвителния процес, изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието.

Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта."