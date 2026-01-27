Новини
Спорт »
Баскетбол »
Пикантен слух: Красавица се върна при ас от НБА

Пикантен слух: Красавица се върна при ас от НБА

27 Януари, 2026 18:00 1 029 12

  • кендъл дженър-
  • девин букър-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси-
  • нба-
  • баскетбол-
  • кардашиян

Очевидци се кълнят, че видели двамата да се разхождат заедно в популярен търговски център в Маями

Пикантен слух: Красавица се върна при ас от НБА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кендъл Дженър и Девин Букър май отново са заедно, гласи последният слух в клюкарските страници в социалните мрежи. Очевидци се кълнят, че видели двамата да се разхождат заедно в популярен търговски център в Маями. За момента обаче това е само пикантен слух.

Красавицата, част от клана Кардашиян, и асът от НБА имаха бурна връзка в продължение на около две години – от 2020-а до лятото на 2022-ра. След раздялата им на няколко пъти се появиха твърдения, че са се събрали, включително и когато се появиха заедно на мач от Откритото първенство на САЩ по тенис.

Пикантен слух: Красавица се върна при ас от НБА

29-годишният Букър пропусна последния мач на Финикс – загубата със 102:11 от Маями Хийт у дома, заради травма в глезена. Двукратният олимпийски шампион със САЩ играе за „слънцата“ от 2015-а и този сезон отново се представя отлично, като има средно по 25 точки на мач.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига

    2 4 Отговор
    С тези грозни жени от този безпринципен клан на долни оври!

    Коментиран от #2

    18:03 27.01.2026

  • 2 Брачед

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стига":

    Не така,...Кендъл си е симпатяга,брачед,стига глупости.

    Коментиран от #5

    18:10 27.01.2026

  • 3 КЕНДЪЛ джендър

    2 0 Отговор
    ли казахте?

    18:10 27.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Братчед

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Брачед":

    Земи се разходи по баровете, да видиш какви жени има тука!

    Коментиран от #7

    18:14 27.01.2026

  • 6 Красавица се върна с гол асс

    3 0 Отговор
    при писарушката

    18:19 27.01.2026

  • 7 Брачед

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Братчед":

    Никой не го отрича, но говорихме за Кендъл, не казвай,че е грозна.

    Коментиран от #8, #9

    18:21 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Братчед

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Брачед":

    Говоря сборно за клана, а това включва и дър тата, и де бело гъ за та. Тази важи, но не повече от всяка хубава българска жена!

    18:27 27.01.2026

  • 10 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:

    1 2 Отговор
    Асовете от НБА го вадят голям! Наистина голям!🤥

    Коментиран от #11

    18:31 27.01.2026

  • 11 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:":

    Работила съм седем години в различни страни от Африка, и това не е вярно! Най малкият който някога съм виждала, беше на черен.

    19:02 27.01.2026

  • 12 защото на тези с големите стъпала

    0 0 Отговор
    всичко им е голямо

    19:28 27.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ