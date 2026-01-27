Пикантен слух: Красавица се върна при ас от НБА

Кендъл Дженър и Девин Букър май отново са заедно, гласи последният слух в клюкарските страници в социалните мрежи. Очевидци се кълнят, че видели двамата да се разхождат заедно в популярен търговски център в Маями. За момента обаче това е само пикантен слух.
Красавицата, част от клана Кардашиян, и асът от НБА имаха бурна връзка в продължение на около две години – от 2020-а до лятото на 2022-ра. След раздялата им на няколко пъти се появиха твърдения, че са се събрали, включително и когато се появиха заедно на мач от Откритото първенство на САЩ по тенис.
29-годишният Букър пропусна последния мач на Финикс – загубата със 102:11 от Маями Хийт у дома, заради травма в глезена. Двукратният олимпийски шампион със САЩ играе за „слънцата“ от 2015-а и този сезон отново се представя отлично, като има средно по 25 точки на мач.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига
Коментиран от #2
18:03 27.01.2026
2 Брачед
До коментар #1 от "Стига":Не така,...Кендъл си е симпатяга,брачед,стига глупости.
Коментиран от #5
18:10 27.01.2026
3 КЕНДЪЛ джендър
18:10 27.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Братчед
До коментар #2 от "Брачед":Земи се разходи по баровете, да видиш какви жени има тука!
Коментиран от #7
18:14 27.01.2026
6 Красавица се върна с гол асс
18:19 27.01.2026
7 Брачед
До коментар #5 от "Братчед":Никой не го отрича, но говорихме за Кендъл, не казвай,че е грозна.
Коментиран от #8, #9
18:21 27.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Братчед
До коментар #7 от "Брачед":Говоря сборно за клана, а това включва и дър тата, и де бело гъ за та. Тази важи, но не повече от всяка хубава българска жена!
18:27 27.01.2026
10 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:
Коментиран от #11
18:31 27.01.2026
11 Глупости
До коментар #10 от "Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:":Работила съм седем години в различни страни от Африка, и това не е вярно! Най малкият който някога съм виждала, беше на черен.
19:02 27.01.2026
12 защото на тези с големите стъпала
19:28 27.01.2026