Пикантен слух: Красавица се върна при ас от НБА

Кендъл Дженър и Девин Букър май отново са заедно, гласи последният слух в клюкарските страници в социалните мрежи. Очевидци се кълнят, че видели двамата да се разхождат заедно в популярен търговски център в Маями. За момента обаче това е само пикантен слух.

Красавицата, част от клана Кардашиян, и асът от НБА имаха бурна връзка в продължение на около две години – от 2020-а до лятото на 2022-ра. След раздялата им на няколко пъти се появиха твърдения, че са се събрали, включително и когато се появиха заедно на мач от Откритото първенство на САЩ по тенис.

29-годишният Букър пропусна последния мач на Финикс – загубата със 102:11 от Маями Хийт у дома, заради травма в глезена. Двукратният олимпийски шампион със САЩ играе за „слънцата“ от 2015-а и този сезон отново се представя отлично, като има средно по 25 точки на мач.