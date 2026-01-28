Черно море загуби от Локомотив Горна Оряховица в контрола

Черно море записа загуба в четвъртата си контрола от зимната подготовка. „Моряците“ отстъпиха на Локомотив Горна Оряховица с 0:1 на стадион „Младост“ във Варна. В спаринга Илиан Илиев използва цели 11 футболисти, излезли от школата на клуба.

В 13-ата минута гостите поведоха в резултата. Якуро Джак бе изведен с пас зад центъра само срещу вратаря, излъга вратаря и на празна врата реализира за 0:1.

До края на първата част „моряците“ натиснаха съперника в собствената му половина, но така и не успяха да застрашат вратата на съперника.

През второто полувреме голове не бяха отбелязани.

Стартов състав на Черно море: Антоан Манасиев, Влатко Дробаров, Цветомир Панов, Емануил Няголов, Калоян Тодоров, Д. Заимов, Давид Телеш, Жоао Бандаро, Кристиян Михайлов, Петър Маринов, Николай Костадинов.