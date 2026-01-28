Новини
Изабелла Шиникова срази японка в Египет

28 Януари, 2026 18:24 333 0

Родната тенисистка се класира за втория кръг на турнира

Изабелла Шиникова срази японка в Египет - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под №1 в схемата Шиникова разгроми на старта с 6:2, 6:1 Шихо Цуджиока (Япония) само за 63 минути игра.


Българката направи два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втория поведе с 5:0, за да стигне до убедителната победа.

Във втория кръг Шиникова ще играе срещу квалификантката Мави Остеррайхер (Австрия).


Вчера националката се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Шиникова и Гая Скварчалупи (Италия), поставени под №1 в схемата, победиха с 6:3, 6:7(5), 12:10 Еунджи Лий и Джонг Мун (Южна Корея), а за място на полуфиналите българката и италианката ще играят срещу японките Сае Ногути и Шихо Цуджиока.


