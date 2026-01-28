Кими Антонели блести за Мерцедес в третия ден на тестовете в Барселона

Младата звезда на Мерцедес - Андреа Кими Антонели, затвърди лидерската позиция на отбора във Формула 1 по време на третия ден от шейкдауна на пистата „Каталуния“ в Барселона. Италианецът демонстрира завидна скорост и стабилност, като оглави класирането с най-добро време за деня – 1:17.362 минути, изпреварвайки съотборника си Джордж Ръсел с 0.218 секунди.

Сутринта започна с доминация на Ръсел, който навъртя 92 обиколки и постави временно най-добър резултат от 1:17.580. Следобед обаче Антонели пое щафетата и с 91 тура не само показа постоянство, но и подобри постижението на британеца, затвърждавайки превъзходството на „сребърните стрели“ в Барселона.

Ландо Норис, действащият световен шампион, се нареди трети, след като прекара целия ден зад волана на своя Макларън MCL40. С 76 обиколки и изоставане от 0.945 секунди спрямо Антонели, Норис бе единственият, който успя да се доближи на по-малко от секунда до пилотите на Мерцедес.

В топ пет се наредиха и двамата представители на Алпин – Франко Колапинто и Пиер Гасли, които разделиха деня помежду си и заедно записаха впечатляващите 125 обиколки.

Оливър Беарман от Хаас остана шести, но с най-малко изминати километри – само 42 тура, след като технически проблем го извади от надпреварата още в ранните часове.

Сред най-активните на трасето бе новобранецът Арвид Линдблад, който получи възможност да тества болида на Рейсинг Булс през целия ден. Младият британец завърши със седмо време и 120 обиколки, показвайки амбиция и издръжливост. Единствено Нико Хюлкенберг от Ауди остана зад него, след като германецът бе принуден да прекъсне сесията си още в четвъртата обиколка сутринта. Въпреки това, следобед R26 се представи надеждно и Хюлкенберг успя да навърти 68 обиколки – повече от една състезателна дистанция на „Каталуния“.

Отборът на Уилямс изцяло пропуска тестовете в Испания.